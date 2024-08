Hertha BSC lässt Juwel ziehen

IMAGO/Frank Kruczynski

Julian Eitschberger wird von Hertha BSC verliehen

Julian Eitschberger ist eines der größten Talente bei Hertha BSC. Doch bei den Profis kam der Rechtsverteidiger bislang nicht zum Zug. Spielpraxis soll er nun in der 3. Liga sammeln.

Wie Hertha BSC und Rot-Weiss Essen am Dienstag bekanntgaben, wird Eitschberger für eine Saison an die Ruhrpott-Klub verliehen.

"Julian Eitschberger ist ein hoch veranlagter und spannender Spieler, der sich in seinem ersten Drittliga-Jahr zum unumstrittenen Stammspieler beim HFC entwickelt hat. Er ist aktueller U-Nationalspieler und bringt viel Entwicklungspotenzial mit. Aufgrund seiner starken letzten Saison haben wir uns schon seit einigen Wochen mit ihm beschäftigt", sagte Essens Sportdirektor für Marcus Steegmann.

Eitschberger betonte: "Ich habe die 3. Liga bereits in der letzten Saison kennengelernt und weiß, mit welcher Intensität hier Fußball gespielt wird. Bei RWE und Christoph Dabrowski sind aber auch spielerische Elemente sehr wichtig, weshalb ich davon überzeugt bin, dass ich mich hier ideal weiterentwickeln kann."

"Reviersport" zufolge soll auch Dynamo Dresden die Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt haben. "Bild" schrieb zudem von einem Interesse von Hansa Rostock.

Eitschberger hatte seinen Vertrag bei Hertha BSC erst im Mai diesen Jahres bis 2027 verlängert.

Zuvor war der U21-Nationalspieler Deutschlands bereits in die 2. Liga an den Halleschen FC verliehen. Mit starken Leistungen hatte sich Eitschberger nach seiner Rückkehr durchaus für einen Kaderplatz bei den Berliner Profis empfohlen.

Allerdings verzichtete Trainer Cristian Fiel im bisherigen Saisonverlauf auf das Talent. In den Ligaspielen schaffte es Eitschberger nicht einmal in den Kader. In der erste Runde des DFB-Pokals gegen Hansa Rostock (5:1) saß er 90 Minuten auf der Bank.

Stattdessen kam der Youngster zwei Mal in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Nordost an den Start geht, zum Einsatz.

Nur zwei Pflichtspiele für die Profis von Hertha BSC

Eitschberger stammt aus der Jugend von Hertha BSC. Für die Profis bestritt er aber bislang erst zwei Pflichtspiele.

Seit der U17 ist Eitschberger zudem Bestandteil der deutschen Junioren-Nationalmannschaften. Zuletzt wurde er im Oktober 2023 von U21-Coach Antonio Di Salvo nominiert.