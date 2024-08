Schalke überrascht mit No-Name-Transfer

IMAGO/IngoxOtto

Der FC Schalke 04 hat Steve Noode verpflichtet

Gut anderthalb Wochen vor Sommer-Transferschluss hat der FC Schalke 04 am Dienstag die Verpflichtung von Steve Noode bekanntgegeben. Der Kameruner ist 19 Jahre alt und wird als Top-Talent eingeschätzt, ist aber in Europa ein noch völlig Unbekannter.

Der FC Schalke 04 hat sich mit einem Perspektivspieler verstärkt. Aus Kamerun kommt Abwehrtalent Steve Noode, wie die Königsblauen am Dienstag-Vormittag mitteilten. Der 19-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag und wird dem Profi-Team demnach bis Sommer 2029 zur Verfügung stehen.

Noode kommt aus der A.S. International Football Académie in Kamerun, für die er in den vergangenen drei Jahren aktiv war, zuvor wurde er bei Indomables ausgebildet. Über die genauen Modalitäten des Transfers vereinbarten die A.S. International Football Académie und der FC Schalke 04 Stillschweigen.

In Europa und in Deutschland ist der Linksfuß noch völlig unbekannt. In den üblichen Portalen taucht der Teenager bislang nicht auf. Das wird sich allerdings in Kürze ändern. Denn Schalke hält große Stücke auf den Abwehrmann, der fortan die Nummer vier auf dem Rücken tragen wird.

"Unser Scouting-Team hat Steve lange und ausgiebig beobachtet, er war eine unserer ersten Entscheidungen, die Ben [Manga] und ich schon vor einigen Monaten getroffen haben", sagte Sportchef Marc Wilmots.

Das erwartet Schalke von Noode

Allerdings dauerte es offenbar eine Weile, bis man sich einig war. "Nachdem wir nun alle administrativen Fragen klären konnten, ist er endlich auf Schalke", freute sich Wilmots.

Doch was macht Noode so stark? "Er bringt körperlich gute Grundvoraussetzungen für die Innenverteidiger-Position mit und die richtige Mentalität, nämlich permanent lernen und besser werden zu wollen. Dafür werden wir ihm die notwendige Zeit geben", so Wilmots weiter.

Noode selbst sagte, er freue sich, "nun ein Teil des S04 zu sein". Er habe "sehr gute Gespräche" mit den S04-Bossen gehabt, "in denen mir die Verantwortlichen dieses großen Vereins aufgezeigt haben, wie ich mich hier in den kommenden Jahren weiterentwickeln kann".

Diese Chance wolle er nun nutzen, "wissend, dass ich Zeit brauchen werde, hier anzukommen und mich sportlich ins Team zu integrieren", sagte der Kameruner.