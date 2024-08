"Hiobsbotschaft": Eberl bestätigt Verletzungsschock beim FCB

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Josip Stanisic fehlt dem FC Bayern mehrere Wochen

Der FC Bayern hat wenige Tage vor dem Bundesliga-Start neue Verletzungssorgen, wie Sportvorstand Max Eberl am Dienstag am Rande des Testspiels gegen den Grasshopper Club Zürich bestätigte.

Der FC Bayern muss am Sonntag (15:30 Uhr) beim Bundesliga-Auftakt in Wolfsburg ohne Leihrückkehrer Josip Stanisic auskommen. Der Double-Sieger der vergangenen Saison hat sich am Montag einen Außenbandriss im Knie zugezogen. Das ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des Rekordmeisters.

"Leider hat sich Stanisic gestern im Training verletzt, er ist heute morgen schon operiert worden. Das ist die Hiobsbotschaft, die wir in dieser Woche leider zu erfahren haben", sagte Sportvorstand Max Eberl am Dienstag gegenüber Klubmedien.

Eberl zufolge wird der 24-Jährige sicher "in den nächsten Wochen ausfallen". Wie es zu der Verletzung im Training kam, erklärte Eberl nicht.

Wer spielt beim FC Bayern hinten rechts?

Der kroatische Nationalspieler hatte sich mit starken Leistungen bei Bayer Leverkusen für einen Stammplatz beim FC Bayern empfohlen, auf der rechten Abwehrseite galt er nach dem Abgang von Noussair Mazraoui zu Manchester United als Startelfkandidat von Neu-Trainer Vincent Kompany.

Eine Option wäre nun, Allrounder Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite zu schieben. Der DFB-Profi war in der vergangenen Rückrunde von Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel hinten rechts eingesetzt worden, in der Vorbereitung zur neuen Saison agierte er aber wieder auf seiner eigentlichen Stammposition im zentralen Mittelfeld.

In Winter-Neuzugang Sacha Boey verfügt der FC Bayern aber noch über einen weiteren Kandidaten im Kader, auch Konrad Laimer hat in der abgelaufenen Spielzeit schon hinten rechts verteidigt.

Die Generalprobe gegen Zürich verpassen zudem Kapitän Manuel Neuer und Flügelstürmer Leroy Sané. Neuer trainiert stattdessen individuell, wie Eberl erklärte. Sané hat erst am Montag das Training nach überstandener Verletzung aufgenommen und steht deswegen nicht im Kader. Jamal Musiala fehlt aus Gründen der Belastungssteuerung.