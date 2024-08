Hamache-Transfer zu Schalke fix

IMAGO/Baptiste Autissier

Ilyes Hamache wird künftig für den FC Schalke 04 auflaufen

Was sich in den letzten Tagen angedeutet hatte, ist jetzt offiziell: Der FC Schalke 04 verpflichtet das Offensiv-Talent Ilyes Hamache vom FC Valenciennes. Der Wechsel passt genau in Schalkes neue Transfer-Philosophie.

"Bienvenue et bonne chance" - so begrüßte der FC Schalke 04 auf "X" seinen neuen Spieler: Ilyes Hamache kommt aus Frankreich. Bei Königsblau erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Die genau Ablöse wurde nicht bekanntgegeben, zuletzt berichtet aber "Sky" von einem Preis von unter einer halben Million Euro. Am Montag absolvierte er den Medizincheck auf Schalke, ab jetzt kann Hamache das Trikot mit der Rückennummer 24 dann auch offiziell überstreifen.

FC Schalke: Hamache gilt als Perspektivspieler

Eine Ausstiegsklausel soll nicht verankert werden - ganz im Sinne also der neuen Schalker Transferstrategie, junge und talentierte Spieler frühzeitig zu verpflichten und später womöglich mit einem Gewinn wieder abzugeben.

Das Offensiv-Talent mit algerischer und französischer Staatsbürgerschaft ist flexibel einsetzbar - kann sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum agieren. In Valenciennes kam er auf 90 Profi-Einsätze - den Großteil davon in der französischen zweiten Liga.

Hamache ist derweil nicht der erste Offensivspieler, der in diesem Sommer den Weg zum Revierklub gefunden hat. Der FC Schalke hatte zuvor bereits den ehemaligen Nationalspieler Armin Younes unter Vertrag genommen sowie die Angreifer Emil Höjlund (für 300.000 Euro vom FC Kopenhagen) und Moussa Sylla (für 2,5 Millionen Euro von Pau FC) verpflichtet.

Beim FC Schalke 04 dürfte der Youngster vorerst nicht als direkte, sondern als perspektivische Verstärkung eingeplant sein. Die erste Einsatzchance hätte er theoretisch beim Zweitliga-Auswärtsspiel beim FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr), die nach zwei Spieltagen einen Punkt vor Schalke in der Tabelle rangieren.