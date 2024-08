Nächste Kehrtwende um VfB-Angreifer Silas?

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Silas besitzt beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2026

Der VfB Stuttgart steht vor der Verpflichtung eines weiteren Stürmers. Ein Deal, der Folgen für andere Spieler im Kader haben könnte.

Kommt es im Fall Silas zu einer weiteren Kehrtwende? Wie der "kicker" am Mittwoch berichtet, sei nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Angreifer bis zum Ablauf der Wechselfrist noch einen Abschied anstrebt.

Konkret als Beispiele genannt werden Silas und Woo-Yeong Jeong, wenngleich das Fachblatt ausdrücklich betont, dass noch keine konkreten Angebote möglicher Interessenten bekannt seien. Der Hintergrund zu den erneuten Spekulationen: Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor der Verpflichtung von El Bilal Touré von Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo, durch den der Konkurrenzkampf noch einmal verschärft wird.

Doch grade beim 25 Jahre alten Flügelstürmer Silas wäre ein Abgang rund um den Saisonstart eine faustdicke Überraschung. Zählte der Rechtsaußen nach dem Ende der vergangenen Saison durchaus zu den Wechselkandidaten, gab dessen Berater Mehmet Eser bei "Sky" jüngst bekannt, dass man sich auf einen Verbleib verständigt hat.

"Es gab verschiedene Vereine, die an Silas interessiert waren, unter anderem der FC Fulham. Aber wir haben uns gemeinsam entschieden, beim VfB zu bleiben", so der Berater deutlich. Der Vertrag des Stürmers ist noch bis 2026 gültig.

VfB Stuttgart erhöht den Konkurrenzkampf im Sturm

Ebenso lang ist noch der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong an die Schwaben gebunden, auch der ehemalige Bayern- und Freiburg-Profi hatte es in der Saison 2023/24 unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß schwer. Zwar kam er am Ende auf 26 Einsätze in der Bundesliga, in der Startelf stand er aber lediglich fünf Mal.

Der VfB Stuttgart hatte auf den Abgang von Toptorjäger Serhou Guirassy zum BVB im Sommer zunächst mit der Verpflichtung von Ermedin Demirovic vom FC Augsburg reagiert. Anschließend konnte der Bundesliga-Vizemeister den langen Transfer-Poker um Leihspieler Deniz Undav beenden. Für beide wurden jeweils Rekordsummen fällig, beide gelten nun als Stammplatzkandidaten.

Der designierte Neuzugang El Bilal Touré ist ebenfalls nicht allzu günstig. Laut "kicker" zahlt der VfB Stuttgart vier Millionen Euro Leihgebühr. Die vereinbarte Kaufoption werde automatisch in einer Kaufpflicht umgewandelt, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Dann sollen weitere 18 Millionen Euro fällig werden.

Neben Demirovic, Undav, Touré, Silas und Jeong pochen auch die weiteren Offensivkräfte Enzo Millot, Fabian Rieder, Nick Woltemade, Chris Führich, Justin Diehl und Jamie Leweling auf Einsätze.