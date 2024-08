Auch Neuer gibt DFB-Rücktritt bekannt

IMAGO/Matthias Koch

Manuel Neuer vom FC Bayern beendet seine Karriere im DFB-Team

Torhüter Manuel Neuer wird nach 124 Länderspielen künftig nicht mehr für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. Seinen Rückzug gab der 38-Jährige vom FC Bayern am Mittwoch in einer Videobotschaft bekannt.

"Liebe Fans, liebes Fußball-Deutschland, irgendwann musste der Tag ja kommen, mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft", eröffnete Neuer sein Statement in den Sozialen Medien.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist. Über 15 Jahre ist mein Debüt jetzt her, als wir bei den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt haben - und ich ultranervös gewesen bin. Wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, den Höhepunkt kennt jeder: der Sieg im Maracana-Stadion, der Sieg gegen Argentinien, wo wir Weltmeister geworden sind", so der Torwart weiter.

Wenn er heute auf seine Laufbahn in der deutschen Auswahl zurückblicke, erfülle es ihn "mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit", dass er an der Seite seiner Teamkollegen auf dem Platz stehen durfte "und auch über sieben Jahre lang Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewesen zu sein", führte Neuer weiter aus.

Nationalmannschaft: Heim-EM die "Krönung" für Manuel Neuer

Dann verwies der deutsche Rekordtorwart auf seine Verletzung nach der Winter-WM in Katar, als er sich beim Skiwandern den Unterschenkel brach und lange ausfiel. Dass er bei der Heim-EM anschließend noch einmal als Stammkraft der deutschen Auswahl ein großes Turnier absolvieren durfte, sei "eine Zugabe" und "die Krönung" gewesen, sagte Neuer.

"Mein Dank gilt allen Begleitern, allen Mitarbeitern des DFB, in erster Linie natürlich den Trainern, den Torwart-Trainern, den ganzen Staff-Mitgliedern und in erster Linie auch den Mitspielern, mit den es immer Spaß gemacht hat, auf dem Platz zu stehen. Wir waren wirklich eine Familie", gab sich der Schlussmann des FC Bayern emotional.

Zudem dankt Neuer ausdrücklich den Fans für ihre Unterstützung und betont, dass er es "immer geliebt" habe, für Deutschland aktiv zu sein.

Vor Neuer hatten auch sein Münchner Teamkollege Thomas Müller sowie DFB-Kapitän Ilkay Gündogan ihre Nationalmannschaftskarriere beendet. Zudem ist Toni Kroos nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn nicht mehr Teil des Teams.

Manuel Neuers Statement zum DFB-Rücktritt im Wortlaut:

"Liebe Fans, liebes Fußball Deutschland,

ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Über 15 Jahre ist mein Debüt jetzt her, als wir bei den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt haben und ich ultranervös gewesen bin. Wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, der Höhepunkt, den kennt jeder: Der Sieg im Maracanã-Stadion gegen Argentinien, wo wir Weltmeister geworden sind.

Wenn ich heute zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein und auch über sieben Jahre lang Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewesen zu sein - bis zu meiner Verletzung.

Was danach kam, war noch eine Zugabe für mich persönlich. Dass ich das noch mal geschafft habe, auf dem Rasen zu stehen bei einer Heim-Europameisterschaft, war die Krönung.

Mein Dank gilt allen Begleitern, allen Mitarbeitern des DFB. In erster Linie natürlich den Trainern, den Torwart-Trainern, den ganzen Staff-Mitgliedern. Wir waren wirklich eine Familie gewesen. Und in erster Linie auch den Mitspielern, mit denen es immer Spaß gemacht hat, zu trainieren und auf dem Platz zu stehen. Ein besonderer Dank gilt natürlich euch, liebe Fans. Ihr habt mich immer in allen Lagen unterstützt, egal wo wir mit der Nationalmannschaft gespielt haben. Der Support war für mich persönlich und für die Mannschaft immer da gewesen und, liebe Fans, ein Riesen-Dankeschön von meiner Seite.

Ich persönlich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Vielen Dank dafür."