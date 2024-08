FC Bayern verpflichtet Ex-Bundesliga-Coach

imago sportfotodienst

Markus Weinzierl (r.) heuert beim FC Bayern an

Personal-Wechsel in der Führungsetage des FC Bayern: Halil Altintop ist nicht mehr länger Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum des deutschen Rekordmeisters. Der frühere Bundesliga-Coach Markus Weinzierl übernimmt seinen Posten.

Das gaben die Münchner am Mittwoch in einer offiziellen Vereinsmitteilung bekannt. Altintop hatte die Aufgabe erst im vergangenen Jahr übernommen und scheidet demnach auf eigenen Wunsch aus.

"Wir sind sehr glücklich, Markus Weinzierl als neuen Sportlichen Leiter für unseren FC Bayern Campus gewonnen zu haben. Er bringt Erfahrungen aus vielen Jahren in der Bundesliga mit und wird uns neue Impulse geben", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Er verwies auch auf Weinzierls Vergangenheit an der Säbener Straße, wo der 49-Jährige in seiner aktiven Zeit für die zweite Mannschaft auflief. "Da er bereits als Spieler für den FC Bayern aktiv gewesen ist, weiß er, worauf es in diesem Verein ankommt, nicht zuletzt bei der Entwicklung als junger Spieler", so Eberl. Der Manager des FC Bayern übermittelte zudem Altintop seinen "herzlichen Dank" für die geleistete Arbeit.

Ins selbe Horn stieß auch Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung des FC Bayern: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Markus Weinzierl, der mit großer Motivation für seine Aufgabe an unseren FC Bayern Campus kommt. Gleichzeitig möchte ich mich bei Halil Altintop bedanken. Ob als Trainer oder als Sportlicher Leiter: Er hat sich immer mit ganzem Engagement und Herzen für den FC Bayern eingebracht."

FC Bayern: Bericht über "Meinungsverschiedenheiten" mit Halil Altintop

"Ich möchte mich beim FC Bayern für die erfolgreiche gemeinsame Zeit bedanken - und für die Möglichkeiten, die ich am FC Bayern Campus bekommen habe", erklärte Altintop, der 2020 nach München gekommen war. "Wir konnten einige Spieler an die erste Mannschaft heranführen und den Jugendbereich stetig weiterentwickeln. Ich habe sehr viel lernen dürfen und wünsche diesem Club, nicht zuletzt auch in seinem Nachwuchsbereich, weiterhin große Erfolge."

Medienberichten zufolge war die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Altintop allerdings nicht völlig harmonisch. Der "kicker" schrieb zuletzt über "Meinungsverschiedenheiten im Arbeitsalltag".

Der ehemalige türkische Nationalspieler soll sich demnach bereits seit mehreren Monaten mit einem Abgang aus München beschäftigt haben. Jetzt vollzog er diesen Schritt.