Ex-Nationalspieler sieht BVB als "großes Fragezeichen"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Wo landet der BVB in der Fußball-Bundesliga?

Borussia Dortmund will in der Fußball-Bundesliga nach einer enttäuschenden Vorsaison wieder oben angreifen. Ex-Nationalspieler Markus Babbel sieht den BVB als "großes Fragezeichen" unter den Top-Teams.

"Der BVB hat im Sommer Einiges unternommen, um in der Bundesliga wieder anzugreifen. Sie haben tief in die Tasche gegriffen, haben spannende Spieler dazugeholt. Aber das muss sich erstmal finden", sagte Babbel bei "ran": "Der BVB ist für mich das große Fragezeichen in den Top-5."

Der TV-Experte begründete seine Meinung: "Guirassy ist noch verletzt, Maxi Beier ist ein toller, spannender Spieler, aber Dortmund ist natürlich auch eine andere Hausmarke als Hoffenheim. Ich bin gespannt, ob sie es schnell schaffen, sich zu finden, oder ob es eine gewisse Zeit dauert und dann damit der Zug zur deutschen Meisterschaft schon wieder abgefahren ist."

Markus Babbel: BVB-Trainer Sahin muss sich "erstmal beweisen"

Bei Borussia Dortmund gibt es nicht nur innerhalb des Kaders große Änderungen, sondern auch an der Seitenlinie. Nuri Sahin hat den Cheftrainer-Posten von seinem ehemaligen Vorgesetzten Edin Terzic übernommen.

Sahin müsse sich "erstmal beweisen, auch wenn er in der Türkei schon als Cheftrainer gearbeitet hat", meinte Babbel. "Borussia Dortmund ist da eine andere Hausmarke. Edin Terzic, bei aller Kritik, die er einstecken musste, er wäre fast Deutscher Meister geworden und hätte fast die Champions League gewonnen. Also trotzdem Chapeau vor seiner Arbeit, da muss Nuri Sahin erstmal hinkommen", führte der Europameister von 1996 aus.

Borussia Dortmund hatte die letzte Bundesliga-Saison auf einem enttäuschenden fünften Platz beendet. Der Rückstand auf Meister Bayer Leverkusen betrug ganze 27 Punkte. In der Champions League schafften es die Schwarz-Gelben dagegen bis in das Endspiel, unterlagen hier trotz Überlegenheit in der ersten Halbzeit letztlich mit 0:2 gegen Real Madrid.