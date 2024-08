Neue Details zu Hertha-Abgang Tabakovic

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Haris Tabakovic steht vor einem Abschied von Hertha BSC

Zweitliga-Torschützenkönig Haris Tabakovic steht übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel von Hertha BSC zur TSG Hoffenheim. Nun kommen neue Details ans Licht.

Haris Tabakovic verlässt Hertha BSC kurz nach dem Saisonstart in der 2. Bundesliga. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Freitag mitteilte, bestand der 30-Jährige bereits den Medizincheck bei der TSG Hoffenheim. Die offizielle Bekanntgabe soll nun folgen, heißt es.

Tabakovic hat demnach in Hoffenheim einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Als Ablösesumme stehen vier bis fünf Millionen Euro inklusive Variablen im Raum, so "Sky". Hertha BSC hatte den 22-Tore-Stürmer erst im vergangenen Sommer von Austria Wien verpflichtet, damals gingen 500.000 Euro über die Ladentheke. In Berlin hatte Tabakovic eigentlich noch zwei Jahre Vertrag.

Plettenberg zufolge war die TSG nicht der einzige Interessent am Routinier: So soll Bundesliga-Konkurrent Mainz 05 versucht haben, den Deal zu torpedieren, um Tabakovic unter Vertrag zu nehmen. Die Rheinhessen sollen ein konkretes Angebot an Hertha BSC übermittelt haben.

Hertha BSC wollte mit Tabakovic verlängern

Dass der Stürmer aus Bosnien und Herzegowina in diesem Sommer noch wechselt, überrascht durchaus. "Bild" hatte kürzlich erst berichtet, dass der Stürmer mit Hertha BSC über eine Vertragsanpassung spricht. Mit der Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier wollten die Hauptstädter potenzielle Interessenten zusätzlich abschrecken. Im Raum soll neben der Anpassung der Laufzeit eine deutliche Gehaltserhöhung gestanden haben.

"Das sind ehrliche und gute Gespräche, die meine Seite mit dem Klub führt. Aber es gibt nichts zu verkünden", so der Stürmer zuletzt zu den Verhandlungen.

Auch Hertha-Trainer Christian Fiél hatte sich für einen Verbleib des Topstürmers der vergangenen Saison stark gemacht: "Ich bin froh, dass ich sein Trainer sein darf. Ich hoffe, dass diese ehrlichen Gespräche zu dem Ziel führen, das sich der eine oder andere wünscht – unter anderem ich."

Nun scheinen einerseits die Ablösesumme für Hertha BSC als auch die Option auf Bundesliga-Einsätze für Tabakovic zu verlockend gewesen zu sein.