Preußen Münster bedient sich beim HSV

Andras Nemeth wechselt auf Leihbasis nach Münster

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat Stürmer Andras Nemeth vom Ligakonkurrenten Hamburger SV ausgeliehen.

Damit reagierte der Aufsteiger auf die Verletzung seines Top-Torschützen Malik Batmaz, der sich Mitte August in einem Testspiel das Kreuzband gerissen hatte.

Nemeth, der noch einen Vertrag bis 2026 in Hamburg besitzt, soll in Münster Spielpraxis sammeln. Schon in einer Woche wird der 21-Jährige wieder in die Hansestadt reisen, wenn der HSV die Münsteraner am vierten Spieltag im Volksparkstadion empfängt (31. August/13:00 Uhr).