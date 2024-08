Bayern-Boss überrascht mit Titel-Vorgabe

IMAGO/Markus Fischer

Jan-Christian Dreesen (M.) ist Vorstandsboss beim FC Bayern

Am Sonntagnachmittag startet der FC Bayern in die neue Bundesliga-Saison. Nach dem erfolgreichen DFB-Pokal-Auftakt soll es auch in der Liga den ersten Erfolg für das Team des neuen Trainers Vincent Kompany geben, bevor Mitte September dann die Champions League ansteht. Doch welcher Wettbewerb ist für die Münchner eigentlich am wichtigsten? Auf diese Frage hat FCB-Boss Jan-Christian Dreesen nun eine überraschende Antwort gegeben.

Nachdem der FC Bayern in der letzten Spielzeit titellos geblieben ist, steht in der Saison 2024/25 auf vielen Ebenen die Revanche an. Als Schmankerl findet zudem das Champions-League-Finale im kommenden Jahr in der Allianz Arena statt.

Ein Grund mehr, den Triumph auf internationaler Ebene anzustreben. Oder doch nicht? Für Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen steht ein anderer Wettbewerb im Vordergrund.

"Das Wichtigste für die neue Saison ist die Bundesliga", betonte Dreesen gegenüber "Bild" und begründete: "Die deutsche Meisterschaft hat dieses Jahr unglaublich viel Reiz, weil wir sie letztes Jahr nicht gewonnen haben. Wir wollen die Scharte auswetzen."

Dreesen weiter: "Alles, was wir drüber hinaus erreichen, ist willkommene Zugabe." So auch das mögliche "Finale Dahoam", das dieses Mal nicht nur erreicht, sondern auch gewonnen werden soll.

FC Bayern hat "großen Traum" vom CL-Finale

"Es ist ein großer Traum. Wir haben das Champions-League-Finale in München 2012 sehr unglücklich verloren. Nach dem Spiel herrschte einfach nur Stille. Viele Menschen in München waren noch wochenlang sehr traurig und die Stimmung in der Stadt fühlte sich gespenstisch ruhig an", erinnerte sich der heutige Vereinsboss an das damalige Endspiel, das der deutsche Rekordmeister gegen den FC Chelsea nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit noch mit 3:4 im Elfmeterschießen verlor.

"Deshalb ist es ein großer Traum, wieder dabei zu sein. Damit das funktioniert, brauchen wir ganz viel Engagement, Leidenschaft und auch Glück", gab Dreesen die Richtung vor.

In einer sport.de-Umfrage glauben 37 Prozent der Teilnehmenden, dass der FC Bayern in 2024/25 zwei Titel holt, ein Viertel denkt, dass es für einen Titel reicht, auf mehr als zwei Titel tippen 16 Prozent. 22 Prozent gehen davon aus, dass die Münchner erneut titellos bleiben.