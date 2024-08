Terzic reagiert auf emotionale Botschaft der BVB-Fans

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Die Dortmunder Südtribüne am Samstagabend

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit einem 2:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt in die neue Saison gestartet. Es war das erste Ligaspiel für Nuri Sahin als neuer BVB-Cheftrainer. Er hatte dort im Sommer Edin Terzic beerbt, der kurz nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) Anfang Juni zurückgetreten war. Die Dortmunder Fans nutzten die Gelegenheit am Samstagabend, um ihren zurückgetretenen Coach noch einmal zu grüßen.

Als sich die Südtribüne im Dortmunder Signal Iduna Park am Samstag gefüllt hatte, rollte die organisierte Fan-Szene des BVB um die Ultra-Gruppierung The Unity ein großes Spruchband aus. Darauf zu lesen war eine schwarz-gelbe Botschaft in Richtung von Edin Terzic, der in zwei Amtszeiten insgesamt zweieinhalb Jahre lang Cheftrainer bei den Westfalen war.

Zuvor hatte der gebürtige Mendener bereits über zehn Jahre lang als Scout, Analyst, Jugendtrainer und Assistenztrainer beim BVB gewirkt.

"Danke für alles Edin - Für immer Borusse!", war auf dem Banner zu lesen, welches auf der größten Stehplatz-Tribüne Europas ausgerollt wurde.

Der 42-Jährige reagierte am Sonntagmittag auf die Grußbotschaft der Dortmunder Anhängerschaft. "Vielen, vielen Dank! Das bedeutet mir extrem viel", schrieb Edin Terzic unter einen Instagram-Post, in dem er ein entsprechendes Foto von der Südtribüne teilte.

Terzic schrammte dicht am Meistertitel und CL-Sieg vorbei

In seiner Zeit als Dortmunder Cheftrainer holte Edin Terzic im Jahr 2021 den DFB-Pokalsieg. danach beendete der BVB die Saisons als Vizemeister (2023) beziehungsweise Champions-League-Finalist (2024). Der 42-Jährige war letztlich nur zwei Siege davon entfernt, zu einem der erfolgreichsten Trainer der Dortmunder Vereinsgeschichte aufzusteigen.

Unter der Dortmunder Anhängerschaft genoss Terzic bis zuletzt einen sehr gespaltenes Ansehen. Vielfach wurde im Frühjahr lautstark und wiederholt sein Rauswurf als Cheftrainer gefordert, andere BVB-Anhänger verehren den Fußballlehrer für seine Vereinstreue und Loyalität dem Klub gegenüber.