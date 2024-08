Zum Schnäppchenpreis? Ewiger BVB-Flirt vom Markt

IMAGO/Greg Atkins

Nico Paz wechselt nicht zum BVB

Seit gut eineinhalb Jahren schossen immer mal wieder Gerüchte ins Kraut, dass Borussia Dortmund ein Auge auf Nico Paz von Real Madrid geworfen hat. Nun ist der Youngster endgültig vom Markt. Die kolportierten Zahlen des Deals dürften beim BVB durchaus für Verwunderung sorgen.

Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler Nico Paz hat Real Madrid den Rücken gekehrt und sich dem italienischen Serie-A-Aufsteiger Como Calcio angeschlossen. Das bestätigten die Klubs am Sonntagabend.

Der argentinische U23-Nationalspieler hat bei Como einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterschrieben.

"Es ist nicht überraschend, dass andere Vereine großes Interesse an Nico haben. In der vergangenen Saison hat er jede Minute, die er auf dem Spielfeld mit einigen der besten Spieler der Welt verbringen durfte, genutzt, um zu zeigen, was er kann, und er hat sich durchgesetzt. Er ist ein aufregendes Talent, linksfüßig, großartig auf dem Flügel und im Mittelfeld, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten", kommentiert Como-Coach Cesc Fabregas den Kauf des Talents auf "comofootball.com".

Der Neuzugang selbst ergänzt: "Es bedeutet mir sehr viel, ich bin sehr glücklich, dass ich mich dieser Familie anschließen kann. Für mich ist es ein Schritt nach vorne in meiner Karriere und ich bin sehr aufgeregt, an diesem Projekt teilzunehmen. Ich freue mich wirklich darauf, loszulegen."

Zahlen dürften den BVB wundern

Dass Paz eine Herausforderung abseits Madrids suchen würde, deutete sich seit Wochen an, überraschend sind allerdings die vermeintlichen Randdaten des Deals.

Dem italienischen Transfer-Insider Fabrizio Romano zufolge zahlt Como nur sechs Millionen Euro Ablöse, gesteht Real dafür allerdings eine 50-Prozent-Beteiligung bei einem Weiterverkauf sowie eine Rückkaufoption zu.

In den bisherigen Gerüchten, in denen nicht selten der BVB auftauchte, war meist von einer Schmerzgrenze von 15 Millionen Euro die Rede.