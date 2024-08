Rüstet der HSV nach historisch schlechtem Start noch nach?

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Steffen Baumgart gewann mit dem HSV erst eines von drei Saisonspielen

So schlecht wie in diesem Jahr ist der Hamburger SV in der 2. Bundesliga noch nie aus den Startlöchern gekommen. Nur ein Sieg gab es bisher aus drei Spielen, bedeutet lediglich Tabellenplatz zwölf. Kurzfristig könnte der HSV noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um neue Alternativen zu schaffen.

Zuletzt wurde die Personaldecke vor allem auf den offensiven Außenbahnen recht dünn. Bakery Jatta fehlt den Rothosen derzeit mit einem Bänderriss, auch Jean-Luc Dompé musste zuletzt mit muskulären Problemen passen. Für die beiden liefen Ransford Königsdörffer und Adam Karabec auf den offensiven Außenpositionen auf. Für die kommenden Woche hatte sich Cheftrainer Steffen Baumgart weitere personelle Anpassungen offen gehalten.

Die Ausfälle hatten unmittelbar zur Folge, dass dem Hamburger SV bei der 0:1-Auswärtsniederlage bei Hannover 96 sichtlich die Geschwindigkeit und die Tiefenläufe auf den Flügeln fehlten.

Kurzfristig ändern könnte dies womöglich Emir Sahiti, der seit dem Wochenende intensiv mit dem HSV in Verbindung gebracht wird. Der 25-Jährige steht aktuell noch beim kroatischen Erstligisten Hajduk Split unter Vertrag, gilt als tempo- und kombinationsstarker Flügelspieler, der auf beiden Seiten eingesetzt werden kann.

HSV verhandelt mit Hajduk Split noch über Ablösemodalitäten

Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" soll sich der HSV grundsätzlich mit dem Kosovaren einig sein, konnte sich bis zuletzt mit Hajduk Split aber noch nicht auf einen Transfer verständigen. Noch hakt es in Sachen Ablösemodalitäten.

Der Hamburger SV hat noch bis zum Ende des Transferfensters am kommenden Freitagabend Zeit, den Transfer noch auf den Weg zu bringen. Aktuell steht Sahiti noch bis 2026 beim kroatischen Topklub unter Vertrag.

Der Flügelspieler ist in Split seit drei Jahren Stammspieler und lief bereits zweimal für die kosovarische Nationalmannschaft auf.