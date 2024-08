MLS-Wechsel? Kramer wählt deutliche Worte

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Christoph Kramer bei seinem Gladbach-Abschied

Christoph Kramer befindet sich nach seinem emotionalen Abschied von Borussia Mönchengladbach auf Vereinssuche. Ein Wechsel in die MLS steht für den Weltmeister von 2014 aber nicht zur Debatte.

"Die finde ich geil, aber das ist völlig unrealistisch für mich, weil ich nicht den Namen wie etwa Marco Reus habe", sagte Kramer im Podcast "Copa TS" über die MLS.

Reus hatte sich kürzlich LA Galaxy angeschlossen. Die BVB-Legende überzeugte gleich in seinem ersten Spiel für den neuen Arbeitgeber. Reus bereitete nach seiner Einwechslung das 1:0 vor, den 2:0-Endstand im Heimspiel gegen Atlanta United besorgte der offensive Mittelfeldspieler dann selbst.

"Marco ist ein unfassbar guter Kicker. Er wird in der MLS seine Hütten machen und der Liga seinen Stempel aufdrücken", schwärmte Kramer.

Emotionaler Gladbach-Abschied für Kramer

Der 33-Jährige ist aktuell vereinslos. Kramer und Borussia Mönchengladbach hatten sich noch vor dem Bundesliga-Start auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das Arbeitspapier war ursprünglich bis 2025 datiert.

"Ich bin zehn Jahre lang mit einem Lächeln im Gesicht zum Borussia-Park gefahren und habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir dieser Verein, seine Fans und seine Mitarbeiter bedeuten", wurde Kramer in einer offiziellen Mitteilung auf "borussia.de" zitiert. "Die Reise mit Borussia war unglaublich und einmalig. Leider ist sie nun zu Ende, aber ich freue mich auch auf das, was vor mir liegt."

Gladbach verabschiedete den Weltmeister von 2014 im Rahmen des Bundesliga-Auftakts gegen Bayer Leverkusen (2:3).

"Ich hatte unheimlich Angst davor, nach so vielen Jahren durch die Hintertür zu gehen, das hat sich gerade nach Vordertür angefühlt. Es war atemberaubend schön, sich im schönsten Stadion der Welt zu verabschieden", sagte der Mittelfeld-Abräumer anschließend beim TV-Sender "Sat.1".

Wo Kramer seine Karriere fortsetzt, ist derweil noch offen.