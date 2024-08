Bestätigt: VfB Stuttgart lässt Offensivspieler ziehen

IMAGO

Woo-yeong Jeong (r.) verlässt den VfB Stuttgart

Vizemeister VfB Stuttgart lässt Wooyeong Jeong zu Union Berlin ziehen. Die beiden Bundesliga-Klubs bestätigten das Leih-Geschäft am Dienstagvormittag.

Der VfB Stuttgart gibt Jeong (Vertrag bis 2026) per Leihe für die laufende Saison an Union Berlin ab.

"Wir hatten offene und transparente Gespräche mit Wooyeong und sind uns darüber einig, dass ein Wechsel für ihn derzeit die beste Option ist, um regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Wir danken Wooyeong für seinen Einsatz im VfB-Trikot und wünschen ihm für die Zeit bei Union alles Gute", wird VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zitiert.

"Sky" berichtete zuvor über eine angebliche Kaufoption für die Köpenicker. Diesbezüglich machten sowohl der VfB Stuttgart als auch Union Berlin keine Angaben.

"Wir freuen uns sehr, Wooyeong Jeong beim 1. FC Union Berlin begrüßen zu dürfen. Seine Vielseitigkeit und seine spielerische Qualität waren ausschlaggebend für diese Verpflichtung. Er bringt nicht nur technische Fähigkeiten mit, sondern auch die richtige Einstellung und eine große Bereitschaft, sich in jedes System einzufügen. Jeong wird unserem Angriffsspiel zusätzlichen Antrieb verleihen. Seine Erfahrung sowie seine positive Ausstrahlung werden unser Team bereichern", kommentierte Union-Geschäftsführer Horst Heldt den Deal.

"Großartige Gelegenheit" für VfB-Leihgabe Jeong

Jeong selbst bezeichnete seinen Schritt als "eine großartige Gelegenheit, mich weiterhin in der Bundesliga präsentieren und weiterzuentwickeln". "Die Leidenschaft der Fans und die Atmosphäre im Stadion kenne ich bereits gut. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Schritt für mich ist und ich kann es kaum erwarten, meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten", so der Offensivakteur in einem Klubstatement von Union Berlin.

Jeong war erst im vergangenen Sommer vom SC Freiburg zum VfB gewechselt. Wie der "kicker" berichtet soll sich die Ablösesumme inklusive Boni auf bis zu vier Millionen Euro belaufen haben.

Jeong steuerte für die Schwaben in 29 Pflichtspieleinsätzen zwei Treffer sowie drei Vorlagen bei.