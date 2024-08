Baumgart verkündet Torwart-Entscheidung beim Hamburger SV

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart

Daniel Heuer Fernandes stand beim Hamburger SV bislang in allen drei Saisonspielen in der 2. Bundesliga sowie beim klaren Pokalsieg gegen Meppen (7:1) zwischen den Pfosten. Die eigentliche Nummer eins im HSV-Tor, Matheo Raab, fiel wochenlang mit einer Lungenentzündung aus. Nun meldete sich Raab nach insgesamt sechs Wochen wieder einsatzbereit. Was bedeutet das für den Konkurrenzkampf auf der Torhüter-Position?

Zum Auftakt der neuen Trainingswoche äußerte sich Cheftrainer Steffen Baumgart am Montag zu der Situation zwischen den Keepern beim HSV.

"Matheo hatte eine Erkältung. Wir rechneten damals mit einer Ausfallzeit von drei Tagen und er ist aber dann sechs Wochen ausgefallen. Dass das nicht einfach für ihn ist, damit seinen Platz im HSV-Tor verloren zu haben, kann sich jeder vorstellen", wurde Baumgart in der "Bild" zitiert.

Gleichzeitig legte sich der 52-Jährige allerdings auch fest, fürs Erste weiterhin Kontinuität im HSV-Gehäuse walten zu lassen: "Matheo ist nun im normalen Aufbau. Wir hoffen, dass er relativ schnell als Nummer zwei, was er dann auch erst mal ist, zur Verfügung steht."

Spielpraxis könnte der 25-Jährige in der kommenden Woche sammeln, wenn der Hamburger SV während der Länderspielpause ein Testspiel geplant hat (Gegner noch offen).

Baumgart legt sich fürs Erste auf Heuer Fernandes fest

Ein vorschneller Wechsel im HSV-Tor wird es bis auf Weiteres nicht geben, auch weil Heuer Fernandes in seinen bisherigen Einsätzen einen souveränen Eindruck hinterließ praktisch fehlerfrei geblieben war.

"Ferro hat ja eine vernünftige, normale Leistung erbracht. Wenn wir da eine Diskussion anfangen, wäre das ein wenig wild", sprach Cheftrainer Baumgart dem 31-jährigen Heuer Fernandes erst einmal eine Einsatzgarantie für das Ligaspiel gegen Preußen Münster aus, welches am kommenden Samstag um 13:00 Uhr angesetzt ist.