Schalker Abwehrtalent "bekommt eine echte Chance"

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Ibrahima Cissé steht beim FC Schalke 04 bis 2026 unter Vertrag

Nach dem perfekten Saisonauftakt in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig (5:1) ist der FC Schalke 04 inzwischen auf den Boden der Tatsachen angekommen. Durchaus zu überzeugen wusste zuletzt allerdings der junge Abwehrspieler Ibrahima Cissé. Nun erhielt er ein Sonderlob vom Trainer.

Karel Geraerts ist mit der Entwicklung von Ibrahima Cissé beim FC Schalke 04 zufrieden. "Ibrahima hat für mich in den 90 Minuten mit und ohne Ball eine sehr gute Leistung gebracht", wird der Chefcoach der Königsblauen im Nachgang an die Partie beim 1. FC Magdeburg (2:2) in der "WAZ" zitiert. Der 23-Jährige habe "sehr viel Potenzial" und "sehr viel Qualität".

Cissé stand gegen Magdeburg neben Sommer-Neuzugang Felipe Sanchez in der Startelf, nachdem er zuvor schon beim 1:3 in Nürnberg über die volle Distanz gespielt hatte. Beim Club hatte er das einzige Schalker Tor erzielen können. Gegen Braunschweig war Cissé eingewechselt worden.

Geraerts ergänzte vielsagend: "Ich glaube, jetzt bekommt Ibrahima eine echte Chance. Jetzt glaube ich, dass er das komplette Vertrauen vom Staff und den anderen Spielern hat. Das hilft viel."

FC Schalke 04 empfängt den 1. FC Köln

Denn: Der Innenverteidiger hatte seit seinem Wechsel im Sommer 2022 nach Gelsenkirchen noch nicht wirklich zünden können, zählte zwischenzeitlich sogar zu den Streichkandidaten im Kader. Spielte er zunächst für die Zweitvertretung in der Regionalliga, kam er in der vergangenen Spielzeit nur auf vier Zweitliga-Partien. Gleich beim Liga-Auftakt 23/24 kassierte er beim 3:5 beim Hamburger SV die Gelb-Rote Karte, erst im Saison-Endspurt erhielt er weitere Einsatzchancen.

Nun will Ibrahima Cissé, der im Sommer mit der Auswahl Malis auch an den Olympischen Spielen teilgenommen hat, beim FC Schalke 04 durchstarten.

Die nächste Bewährungsprobe von Cissé und Co. ist gegen den 1. FC Köln. Am Sonntag (13:30 Uhr) ist der Bundesliga-Absteiger in der Gelsenkirchner Arena zu Gast.