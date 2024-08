Welpenschutz für BVB-Youngster vorbei

IMAGO/David Inderlied

Kjell Wätjen besitzt beim BVB einen Vertrag bis 2028

Eigengewächs Kjell Wätjen ist bei Bundesliga-Klub Borussia Dortmund fester Bestandteil des Kaders, nachdem er in der vergangenen Spielzeit noch zwischen der U19 und den Profis hin- und hergependelt war. Schon jetzt hat der 18-Jährige eine Veränderung beim BVB festgestellt.

Kjell Wätjen will beim BVB durchstarten, nun auch als festes Mitglied der Mannschaft. Im vergangenen Jahr, seiner Debütsaison für die Profis von Borussia Dortmund, habe er noch einen Welpenschutz gespürt, wie er im Gespräch bei "19:09 - der schwarzgelbe Talk" der "Ruhr Nachrichten" preis gab: "Da ist man dann aber auch nicht ein kompletter Teil des Teams. Da wurde bei Fehlern nicht direkt draufgehauen."

Seit diesem Sommer ist das "schon anders": Der zentrale Mittelfeldspieler ist im Kader von Cheftrainer Nuri Sahin eingeplant und muss sich im internen Konkurrenzkampf durchsetzen. Mit Neuzugang Pascal Groß, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer ist die genannte Konkurrenzsituation auch in der Saison 2024/25 enorm. Die Unterstützung innerhalb der Mannschaft sei trotz des Strebens nach Einsatzzeiten aber immer da: "Vor allem die, die auf meiner Position spielen, stehen hinter mir."

Mit seinen gerade einmal 18 Jahren zählt er zu den jüngsten Spielern im BVB-Aufgebot. Im vergangenen Mai machte Wätjen sein Abitur, schrieb am Tag des Champions-League-Finals sogar noch eine Prüfung. "Das war für mich alles in Ordnung. Ich habe eine 3+ geschrieben. Ich war mit den Gedanken bei der Klausur und habe mich gleichzeitig auf den Abend gefreut. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen", so berichtete er.

BVB-Talent Wätjen: "Wir sind eine Familie in der Kabine"

Erst seit letztem Mittwoch habe er dann "so richtig begriffen", dass er nun Bundesliga-Profi ist - da mussten viele seiner Freunde nämlich zur Schule.

Der "Spirit", so Wätjen, sei innerhalb der Mannschaft "richtig gut. Wir sind eine Familie in der Kabine. Jeder steht hinter jedem, es ist witzig". Dazu zähle aber auch: "Auf dem Platz sind wir kritisch miteinander. Das macht uns auch besser."

Bei Borussia Dortmund hat das Eigengewächs einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Nuri Sahin hatte angekündigt, dem Youngster im Saisonverlauf einige Einsatzchancen geben zu wollen.