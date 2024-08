Warum Coman sogar über den Deadline Day hinaus pokern kann

IMAGO

Verlässt Kingsley Coman den FC Bayern innerhalb der nächsten Tage noch?

Eines der heißesten Transfer-Themen beim FC Bayern ist derzeit Kingsley Coman. Verabschiedet sich der Offensivmann in den nächsten Tagen in Richtung Saudi-Arabien? Derzeit pokert der Franzose wohl noch und wartet ab. Und genau dieses Zögern könnte sogar noch über den Transferschluss am Freitagabend hinaus weitergehen.

Wenn am Freitagabend um 20 Uhr - diese Zeit wurde zuletzt neu festgelegt, in der Vergangenheit war um 18 Uhr Schluss - in Deutschland das Transferfenster schließt, dann gibt es bei vielen Klubs Gewissheit, wie der Kader (zumindest bis zum Winter) aussehen wird. Doch wer hoffte, dass dann auch die Causa Kingsley Coman (FC Bayern) entschieden ist, irrt.

Zwar sind ebenfalls ab 20 Uhr (Italien), ab 23 Uhr (Spanien und Frankreich) und spätestens ab 0 Uhr (England) keine Wechsel mehr in Europas Top-Ligen möglich, weil auch dort die Frist für Zugänge abläuft, doch Coman wird derzeit intensiv mit Neymar-Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Laut übereinstimmenden Berichten soll bereits eine grundsätzliche Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Wüstenklub bestehen. Nur der Spieler muss noch grünes Licht geben. Und hierfür hat er mehr Zeit als gedacht, denn der Transfermarkt in Saudi-Arabien ist noch bis zum 2. September geöffnet.

Coman befindet sich damit in einer perfekten Position im Poker um seine Zukunft und kann sich Zeit lassen mit seiner Entscheidung, ob er wirklich in die Wüste wechseln will, wo zwar viel Millionen Euro, aber wenig sportliche Ambitionen auf den Bayern-Star warten.

FC Bayern: Coman hat Zeit für seine Entscheidung

Macht nämlich bis Freitagabend noch ein Top-Klub aus Europa einen ernsthaften Vorstoß bei Coman, bleibt ihm die Gelegenheit, eine solche Option anzunehmen und das Al-Hilal-Angebot als Verhandlungsgrundlage einzusetzen.

Laut "L'Equipe" soll zuletzt unter anderem der FC Liverpool Interesse gezeigt haben, nach Informationen des Portals "CaughtOffside" ist auch der FC Arsenal an Coman dran. Zuletzt wurde auch immer wieder der FC Barcelona gehandelt.

Sagt dem Bayern-Offensivmann aber kein Angebot zu, kann er auf die höhere Offerte aus der Wüste verweisen und nach Freitagabend immer noch in den darauffolgenden drei Tagen das finanziell wohl äußerste lukrative Angebot von Al-Hilal annehmen.