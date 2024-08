Überraschungs-Coup von Hertha BSC offenbar perfekt

imago sportfotodienst

John Anthony Brooks (l.) kehrt zu Hertha BSC zurück

Der "verlorene Sohn" John Brooks kehrt zu Hertha BSC zurück und soll den Berlinern im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga helfen.

"Bild" berichtete am Mittwochvormittag, die Verpflichtung des 31 Jahre alten Innenverteidigers sei so gut wie perfekt. Es müssten nur noch letzte Details geklärt werden. "Sky" zog abends nach. Demnach hat Brooks bereits den Medizin-Check bei Hertha BSC absolviert (und bestanden). Seine Rückkehr sei perfekt, der Vertrag in Berlin bis 2026 datiert.

Brooks war ablösefrei zu haben, da sein Kontrakt bei der TSG 1899 Hoffenheim Ende Juni ausgelaufen war. Er ist bei Hertha BSC als Nachfolger von Marc Oliver Kempf eingeplant, der für eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro in die italienische Serie A zu Como 1907 gewechselt war.

Die Verantwortlichen von Hertha BSC sahen in der Abwehrzentrale noch Bedarf, Brooks soll zudem mit seiner Erfahrung helfen.

Der 45-malige US-Nationalspieler hatte zwischen 2007 und 2017 für die Alte Dame gekickt. Dann zog es ihn für 17 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg. Anschließend spielte Brooks noch für Benfica, ehe er nach Deutschland zurückkehrte und bei Hoffenheim anheuerte.

Unter anderem stehen auch 252 Bundesligaspiele sowie 29 Einsätze im Unterhaus in seiner Vita.

Hertha BSC holt auch isländischen Flügelspieler

Am Dienstag hatte Hertha BSC die Verpflichtung des isländischen Flügelspielers Jón Dagur Thorsteinsson vermeldet. Der 25-Jährige wechselte vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven in die deutsche Hauptstadt.

"Wir haben Jón über einen langen Zeitraum beobachtet. Er hat seine Qualitäten nicht nur in der Jupiler Pro League mit zahlreichen Scorerpunkten unter Beweis gestellt, sondern auch bei der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene überzeugende Leistungen abgeliefert. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich nun für Hertha BSC entschieden hat und unsere Möglichkeiten in der Offensive zusätzlich erweitert", sagte Sportchef Benjamin Weber.

Thorsteinsson erklärte: "Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein! Zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere war es unmöglich, einem solchen Verein abzusagen. Mein größtes Ziel ist es, mit Hertha BSC in die Bundesliga zurückzukehren. Dabei will ich dem Team bestmöglich helfen."