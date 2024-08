Bericht: Nagelsmann lässt Sané zu Hause

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Julian Nagelsmann gönnt Leroy Sané offenbar eine DFB-Pause

Leroy Sané steht offenbar nicht im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Ungarn (7. September) und Holland (10. September, LIVE bei RTL). Der Offensivmann soll die Länderspielpause stattdessen beim FC Bayern für sich nutzen.

Nach Informationen von "Sky" verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann für den Nations-League-Doppelpack auf den Offensivmann der Münchner. Die Entscheidung habe Nagelsmann eng mit den Bayern abgestimmt.

Sané hatte sich erst im Juli einer Leisten-OP unterzogen. Zwar ist er wieder voll im Mannschaftstraining der Bayern und auch soweit fit - dem Bericht zufolge soll er aber während des DFB-Breaks lieber trainieren, um noch besser in Schuss zu kommen.

Die Bayern wollten mit dem 28-Jährigen kein Risiko eingehen, heißt es. Sané läuft damit frühestens wieder im Oktober für die Nationalelf auf. Das Nagelsmann-Team trifft dann auf Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und erneut die Niederlande (14. Oktober).

Sané hatte sich in der Vorsaison immer wieder mit einer schmerzhaften Schambein-Entzündung über den Rasen geschleppt, setzte im Endspurt in der Bundesliga öfters aus, um in den entscheidenden Champions-League-Spielen halbwegs fit zu sein.

FC Bayern: Sané mit wechselhafter Vorsaison

Die Verletzung hatte Auswirkung auf seine Saisonleistung: In den ersten 13 Spielen schoss Sané noch neun Tore, nach Ausbruch der Entzündung kam keines mehr hinzu.

Bei der Heim EM im Juni und Juli machte Sané fünf Spiele, stand 206 Minuten auf dem Feld, blieb dabei allerdings ohne Tor oder Vorlage.

Der frühere Schalker spielt seit 2020 für den FC Bayern, kam damals von Manchester City. Für die Münchner erzielte der Flügelstürmer in 123 Bundesliga-Partien bisher 29 Tore und gewann dreimal die deutsche Meisterschaft.

Für Deutschland machte Sané seit 2015 65 Länderspiele, in denen er 13 Tore schoss.