Bayern-Flirt im Anflug: RB Leipzig dicht vor Transfer-Coup

IMAGO/Maciej Rogowski

Wechselt Antonio Silva in die Bundesliga?

Antonio Silva zählt zu den größten Abwehrtalenten Portugals, der 20-Jährige steht längst beim FC Bayern und weiteren europäischen Topklubs auf dem Zettel. Nun steht Bundesligist RB Leipzig vor dem Transfer-Coup.

RB Leipzig macht nach Angaben von "A Bola" das Rennen um Antonio Silva von SL Benfica. Die Sachsen haben demnach ein Angebot bei den Lissabonern hinterlegt, das nun geprüft wird. Ein Transfer vor dem Ende der Wechselfrist am Freitag (20 Uhr) scheint möglich, heißt es.

Die Offerte sieht demnach eine einjährige Ausleihe samt Kaufverpflichtung vor. Die Ablösesumme soll dem Bericht zufolge bei 25 bis 30 Millionen Euro liegen. Sollte der Klub um Trainer Roger Schmidt zustimmen, käme Silva wohl zum Schnäppchenpreis - die in seinem bis 2027 gültigen Vertrag festgeschriebene Ablösesumme beträgt immerhin 100 Millionen Euro.

"Sky" bestätigt am Donnerstag, dass RB Leipzig eine Verpflichtung des Toptalents prüft. Hintergrund sei, dass Mohamed Simakan den Klub noch bis zum Ende der Wechselfrist verlassen könnte.

FC Bayern und Co. interessiert - Marktwert von Antonio Silva gesunken

Noch im vergangenen Mai hatten Spekulationen über einen Wechsel zum FC Bayern die Runde gemacht. In den Berichten hieß es, dass sich Benfica in puncto Ablösesumme zwar gesprächsbereit zeigt, der Betrag am Ende aber nahe an die 100 Millionen Euro herankommen soll. Auch andere Topklubs, wie etwa die zahlungsbereiten englischen Vertreter Manchester United, der FC Arsenal und der FC Liverpool, sollen großes Interesse am Abwehrmann bekundet haben.

"A Bola" zufolge ist der Marktwert des Youngsters in den vergangenen Monaten aber gesunken. Als Gründe nannte das Blatt seine Leistungen in der vergangenen Champions-League-Saison, in der er in der Gruppenphase gleich zwei Rote Karten gesehen hatte und nur vier Partien absolvierte. Zudem spielte er bei der Europameisterschaft kaum eine Rolle in der portugiesischen Auswahl, in Deutschland kam er nur zu zwei Einsätzen.

In der neuen Spielzeit hat Antonio Silva sogar seinen Stammplatz im Team von Roger Schmidt vorerst verloren. Nur beim 3:0-Sieg am 2. Spieltag gegen Casa Pia AC kam er zum Einsatz.