BVB-Talent vor Rückkehr nach Frankreich

IMAGO/RHR-FOTO

Soumaila Coulibaly (l.) steht angeblich vor einem Abschied vom BVB

Nach Youssoufa Moukoko (OGC Nizza), Ole Pohlmann (Rio Ave FC), Tom Rothe (Union Berlin) und Mateu Morey (RCD Mallorca) steht das nächste Talent angeblich kurz davor, Borussia Dortmund den Rücken zu kehren. Soumaila Coulibaly soll das Interesse des französischen Erstligisten Stade Brest geweckt haben.

"Sky" und "Le Parisien" berichten übereinstimmend, dass Defensiv-Talent Soumaila Coulibaly vor einem Abschied vom BVB stehen soll. Demnach steht der 20-Jährige vor einer Leihe zu Stade Brest nach Frankreich. Eine Kaufoption soll nicht vereinbart sein, Brest übernimmt das Gehalt des Abwehrspielers.

Eine außerordentlich verlockende Option für den französischen Juniorennationalspieler, der in der Bretagne sogar die Chance hätte, sich in der Champions League zu beweisen.

"Sky" zufolge soll Coulibaly, der bislang zweimal für die Profis der Borussen spielte, sowie bei einer Leihe zu Royal Antwerpen 2023/24 vollends überzeugte, den Medizincheck bereits absolviert und alle notwendigen Unterlagen unterzeichnet haben.

Eile ist durchaus geboten, da das Sommertransfer-Fenster in Frankreich am Freitag um 23 Uhr schließt. Die Klubs aus dem deutschen Fußball müssen Neuzugänge sogar schon bis 20 Uhr unter Dach und Fach gebracht haben.

BVB-Youngster vor Rückkehr nach Frankreich

Coulibaly wechselte im Sommer 2021 ablösefrei vom Nachwuchs von Paris Saint-Germain ins Ruhrgebiet, nun könnte zumindest vorerst die Rückkehr nach Frankreich erfolgen.

Brest qualifizierte sich als Sensationsdritter der Ligue 1 für die Teilnahme an der Champions League, in der man auch auf den BVB treffen könnte. Näheres wird die Auslosung ab 18 Uhr (sport.de berichtet im LIVE-Blog) enthüllen.

Den Start in die laufende Saison setzte der Klub allerdings mächtig in den Sand: Gegen Olympique Marseille setzte es zum Ligastart eine 1:5-Klatsche, bei RC Lens verlor man 0:2. Etwas mehr Stabilität in der Defensive würde angesichts dieser Ergebnisse sicher guttun. Vielleicht kann Coulibaly helfen.