Werder Bremen vor spätem Überraschungs-Transfer

IMAGO/SeskimPhoto

Derrick Köhn (r.), hier mit Ex-Werder-Profi Milot Rashica, könnte in die Bundesliga wechseln

Werder Bremen ist auf dem Transfermarkt offensichtlich noch einmal fündig geworden. Laut übereinstimmender Medienberichte soll der Fußball-Bundesligist vor der Verpflichtung eines Linksverteidigers stehen.

Wie "Sky" vermeldete, sollen die Norddeutschen kurz vor Ende der Transferperiode an Derrick Köhn von Galatararay dran sein, der sich in Bremen für die linke defensive Außenbahn empfehlen will.

Derrick Köhn ist gebürtiger Hamburger, spielte in Deutschland bereits in der 3. Liga und 2. Bundesliga für die Vereine FC Bayern II und Hannover 96 auf Profi-Niveau. Nun soll er zunächst für ein Jahr lang aus Istanbul ausgeliehen werden, wo er seit Anfang des Jahres unter Vertrag steht. Auch die "Bild" berichtete von der Personalie.

Köhn hatte sich im Februar von Hannover 96 zu Galatasaray verändert und den Niedersachsen eine hohe Ablösesumme von vier Millionen Euro beschert. In der türkischen SüperLiga konnte sich der 25-Jährige direkt als Stammkraft etablieren und bringt es bis dato für Gala auf 18 Pflichtspiel-Einsätze.

Im vergangenen Mai wurde er in Istanbul direkt türkischer Meister, scheiterte in dieser Woche aber mit Galatasaray in der Champions-League-Qualifikation an den BSC Young Boys.

Werder hat Nachholbedarf auf der linken Abwehrseite

Zuletzt allerdings wurde Köhn in türkischen Medien bereits als möglicher Abschiedskandidat geführt. In den Jahren 2022 bis 2024 war er Stammspieler bei Hannover 96, nachdem er in den zwei Jahren zuvor auch schon für Willem II in der niederländischen Eredivisie aufgelaufen war.

Die Kaderplaner von Werder Bremen um Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz und Leiter Profifußball Peter Niemeyer hatten zuletzt mehrfach angekündigt, unter Umständen noch einmal nachjustieren zu wollen.

Auf der linken Abwehrseite besteht bei den Norddeutschen noch Bedarf, zuletzt lief dort mit Felix Agu ein gelernter Rechtsverteidiger in der Bundesliga auf.