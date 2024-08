Kompany sieht in Olise Bayerns Mann der Zukunft

IMAGO/Laci Perenyi

Vincent Kompany hält große Stücke auf Michael Olise

Jungstar Michael Olise ist erst seit wenigen Wochen beim FC Bayern und hat erst ein Bundesliga-Spiel auf dem Buckel - der Trainer der Münchner sieht in dem jungen Franzosen aber schon jetzt ein großes Versprechen für den Rekordmeister.

"Dieser Junge hat ganz viel Selbstvertrauen", lobte Vincent Kompany seinen Spieler vor dem Duell der Bayern mit dem SC Freiburg am Sonntag. "Er wird hoffentlich in den nächsten Wochen schon zeigen, wie gut er ist. Und ja: Für die Bayern wird er in Zukunft ein wichtiger Spieler werden."

Der Belgier fügte freilich noch an, dass sich Olise diese Vorschusslorbeeren "noch verdienen" müsse. In seinen bisherigen zwei Spielen für den FC Bayern (im Pokal beim SSV Ulm und in der Liga in Wolfsburg) deutete der 22-jährige Franzose sein Potenzial bereits an, legte im Pokal ein Tor auf.

Mit der Olympia-Mannschaft Frankreichs hatte Olise bei den Sommerspielen in Paris die Silbermedaille gewonnen, zeigt dabei starke Leistungen. Entsprechend ist die Erwartungshaltung rund um die Säbener Straße. 53 Millionen Euro überwiesen die Bayern an Crystal Palace, um sich die Dienste des Offensivspielers zu sichern.

FC Bayern hat hohe Erwartungen an "Unterschiedsspieler" Michael Olise

Sportvorstand Max Eberl adelte Olise schon als "Unterschiedsspieler". Der Flügelspieler sei "unfassbar kreativ, schlau, hat einen sehr guten linken Fuß, und er kann sowohl über die Flügel als auch im Zentrum spielen."

Olise blieb bei seiner Vorstellung in München allerdings auffallend gelassen. "Ich schaue nicht auf die Schlagzeilen oder den Preis. Das ist nicht wichtig. Ich bin hier, um einen Job zu erledigen", sagte er lapidar.

Kompany scheint diese Einstellung zu gefallen. "Wir müssen alle mal versuchen, eine PK zu machen wie Michael. Dann sind alle ganz schnell zu Hause", befand er auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag.