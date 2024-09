Marmoush reagiert auf Wechsel-Gerüchte

IMAGO/osnapix

Omar Marmoush (r.) traf am Samstag gegen Hoffenheim für seine Eintracht

Offensivspieler Omar Marmoush zeigte beim 3:1-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim am 2. Bundesliga-Spieltag eine blitzsaubere Leistung. Nach der Partie äußerte er sich noch zu den Wechsel-Gerüchten, die ihn bis zum Ende der am Freitag beendeten Transferperiode begleitet hatten.

Verschiedenen Medienberichten zufolge strebte der Eintracht-Stürmer selbst einen Wechsel in diesem Sommer an, liebäugelte wohl vor allem mit einem Abschied in Richtung englischer Premier League. Nachdem sich ein Transfer auf die Insel in den letzten Tagen zerschlagen hatte, steht mittlerweile fest, dass Marmoush auch mindestens mal die nächste Bundesliga-Hinrunde weiter in Frankfurt spielen wird.

Am "Sky"-Mikrofon beteuerte Marmoush jetzt allerdings, dass seine Wechsel-Absichten gar nicht so konkret gewesen seien: "Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich fühle mich schon die ganze Zeit wohl", meinte der Torjäger, der am Samstag 80 Minuten lang auf dem Feld stand.

Zweite Saison für Eintracht Frankfurt

Dabei konkretisierte er: "Vor allem mit Hugo Ekitike, so einem guten Spieler, macht es natürlich Spaß, zusammenzuspielen." Dem französischen Youngster im SGE-Trikot hatte Marmoush den Treffer zum 1:0 in der 24. Minute mustergültig aufgelegt.

Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller zeigte sich nach der Partie erleichtert, dass die mittelfristige Zukunft seines Stammspielers in der Sturmspitze nun geklärt ist: "Ich bin sehr froh. Die ersten beiden Tore leitet er mit ein, das Dritte schließt er selbst gut ab", lobte ihn der Frankfurter Coach für seine Performance gegen die Heidenheimer.

Der 25-jährige Marmoush spielt seine zweite Saison bei den Hessen. Er kam im Sommer 2023 vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg und hatte im ersten Spieljahr wettbewerbsübergreifend 17 Tore für seine Farben erzielt.