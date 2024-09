Kompany spricht über Goretzkas Rolle beim FC Bayern

IMAGO/Markus Ulmer

Leon Goretzka durfte beim FC Bayern als Joker ran

Leon Goretzka ist beim 2:0-Heimsieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen. Trainer Vincent Kompany betonte anschließend den angestrebten Zusammenhalt im Team.

"Die Transferperiode ist jetzt vorbei. Wichtig ist für mich, dass wir schon nach zwei Spielen fast der ganzen Mannschaft Minuten gegeben haben", sagte Kompany gegenüber "ran.de" zu der Personalie Goretzka: "Nur Leroy [Sané] fehlt noch, weil er nicht hundertprozentig fit ist. Das heißt: Wir machen das zusammen - und Leon gehört natürlich dazu."

Goretzka wurde während der abgelaufenen Transferperiode immer wieder als Abgangskandidat gehandelt. Der 29-Jährige wollte allerdings beim FC Bayern bleiben, wo sein Vertrag bis 2026 datiert ist.

Goretzka steht in der Münchner Mittelfeld-Hierarchie aktuell hinter Joshua Kimmich, Alexander Pavlovic, Joao Palhinha und Konrad Laimer. Beim jüngsten Heimerfolg gegen den SC Freitag durfte der gebürtige Bochumer immerhin noch als Joker in der Nachspielzeit mitmischen - sein erster Einsatz in der noch jungen Pflichtspielsaison.

Goretzka "ein vollwertiges Mitglied des Kaders"

Ohnehin hatte Münchens Sportvorstand Max Eberl Ende August bezüglich Goretzka klargestellt: "Wenn er bleibt, ist er ein vollwertiges Mitglied des Kaders. Bayern hat keine Trainingsgruppe zwei und schickt keine Spieler weg." Der 50-Jährige bezeichnete den Mittelfeld-Routinier als "großartigen Spieler".

Goretzka will sich beim FC Bayern durchbeißen. Der 57-fache Nationalspieler kann sich in den kommenden Tagen an der Säbener Straße für höhere Aufgaben empfehlen. Goretzka steht wie schon bei der zurückliegenden Europameisterschaft nicht im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die DFB-Auswahl trifft im Rahmen der Nations League auf Ungarn (7. September) und die Niederlande (10. September, live bei RTL).