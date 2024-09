Kölns Torwart Schwäbe wechselt den Berater

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Zurück zu Jörg Neblung: Marvin Schwäbe

Der frühere deutsche U21-Nationaltorwart Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln wird künftig wieder von Spielerberater Jörg Neblung betreut. Dies teilte Neblung am Montag mit. Der 57-Jährige betreut unter anderem Schwäbes Torwartkollegen Stefan Ortega von Manchester City.

"Ich habe im Augenblick keine leichte Situation, aber versuche so professionell wie möglich damit umzugehen. Zuletzt sind bei mir einige Dinge leider nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen. Daher stelle ich mich für die Zukunft neu auf und vertraue auf den Rat von Leuten, die mich, meine Situation und Position verstehen", sagte der 29 Jahre alte Schwäbe, der nach dem Abstieg mit den Kölnern seinen Stammplatz an Jonas Urbig (21) verloren hat.

"Gleichzeitig nehme ich die Aufgabe beim 1. FC Köln so an, wie es verlangt wird. Ich bin schon etwas länger im Geschäft und weiß, was zu tun ist", sagte Schwäbe, der bereits von 2014 bis 2018 Kleint Neblungs war und zuletzt von der Agentur CN Sports um den früheren Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger beraten wurde.