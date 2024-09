Pavlovic will mit dem FC Bayern "Titel holen"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Aleksandar Pavlovic ist beim FC Bayern gesetzt

Die überragende Saison 2023/2024 von Aleksandar Pavlovic beim FC Bayern wurde mit einer Auszeichnung gekrönt.

Von "Sky" erhielt Pavlovic den Transfer-Update-Award als bester Newcomer.

Bei der Wahl, bei der Zuschauer der Sendung abgestimmt haben, erhielt der Bayern-Youngster 40 Prozent der Stimmen und setzte sich damit vor Xavi Simons von RB Leipzig (24 Prozent) durch.

"Vielen Dank! Ich bin sehr glücklich, dass ihr für mich gestimmt hat. Ich will einfach so weitermachen und noch mehr zeigen", kommentierte Pavlovic seine Auszeichnung bei "Sky" und ergänzte: "Ich werde euch auch diese Saison nicht enttäuschen und weiter Gas geben."

In Zukunft will der Mittelfeldspieler "so weitermachen und zeigen, was ich kann", hob Pavlovic hervor.

Seine Ziele für die kommende Saison formulierte der Nationalspieler klar: "Ich will natürlich Stammspieler bleiben, gute Leistungen zeigen, dem Team weiterhelfen und Titel holen!"

In der vergangenen Saison hatte sich Aleksandar Pavlovic beim FC Bayern in den Fokus gespielt.

Pavlovic zurück beim DFB-Team

Eigentlich hatte der 20-Jährige auch im EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann gestanden. Auf Grund eines Infekts musste er jedoch kurzfristig für das Turnier passen. Bei den anstehenden Spielen der Nations League gehört er wieder zur DFB-Mannschaft.

Während der EM hatte der FC Bayern den Vertrag mit Pavlovic bis 2029 verlängert.

"Aleks soll eines der Gesichter der Zukunft unserer Mannschaft werden", stellte Sportvorstand Max Eberl über die vereinseigenen Medien klar und ergänzte: "Er ist ein Spieler, wie wir ihn uns wünschen - und wie ihn sich die Fans des FC Bayern wünschen: Ein gebürtiger Münchner, der von klein auf beim FC Bayern seinen Weg bis zu den Profis gemacht hat."

Auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany ist Pavlovic wohl gesetzt. In allen drei Pflichtspielen stand er bislang in der Startelf.