Schalkes Kaderplaner gibt Transfer-Versprechen

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Ben Manga (l.) ist Kaderplaner beim FC Schalke 04

Der Start in die neue Saison ist aus Sicht des FC Schalke 04 wieder einmal missglückt. Aus den vier Partien vor der Länderspielpause holten die Gelsenkirchener in der 2. Bundesliga bis dato nur einen Sieg gegen das punktlose Tabellenschlusslicht Eintracht Braunschweig, rangieren selbst auf einem dürftigen zwölften Platz im Tableau. Kaderplaner Ben Manga zeigte sich in seinem ersten Fazit dennoch positiv gestimmt.

Nach Amtsantritt als Direktor Kaderplanung, Scouting und vom Nachwuchsleistungszentrum Knappenschmiede hatte Manga nicht weniger als den nächsten Umbruch beim FC Schalke 04 zu bewerkstelligen. Er wickelte im Transfersommer 15 externe Verpflichtungen und 15 Abgänge ab, verlieh dem FC Schalke 04 somit erneut ein neues Gesicht.

Von seiner Personalpolitik zeigte sich Manga gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" überzeugt - trotz der bereits sechs Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz: "Wir glauben, dass uns diese Spieler auf Strecke weiterbringen. Der Trainer hat Alternativen, er kann basteln. Unser Job ist es, dem Trainer möglichst viele Alternativen an die Hand zu geben – die hat er jetzt. Er hat schnelle Jungs wie Antwi-Adjei oder spielstarke Jungs wie Younes."

Aufgrund der derzeitigen Kadergröße von 36 Spielern - kein anderer Zweitligist hat mehr Akteure in seiner Lizenzspielermannschaft - wurde zuletzt vermehrt darüber spekuliert, dass es zeitnah noch weitere Abgänge beim FC Schalke geben könnte.

Keine Verkäufe mehr beim FC Schalke 04 geplant

Immerhin ist in zahlreichen europäischen Ligen wie in Österreich, Belgien oder der Türkei das Transferfenster noch geöffnet.

Ben Manga gab nun allerdings das Versprechen, keine großen Transferaktivitäten mehr auf dem Zettel zu haben. Im Gegenteil: Manga verabschiedet sich in der Länderspielpause erst einmal selbst für ein paar Tage in den verdienten Spätsommer-Urlaub.

"Frühestens im Winter werden wir schauen", gab er gegenüber der "WAZ" eine Garantie auf Zeit ab.

Allerdings stellte Manga klar, dass "der eine oder andere" Schalke-Profi in den kommenden Wochen auch mit Einsätzen in der U23-Mannschaft Vorlieb nehmen müsse, die in der viertklassigen Regionalliga West an den Start geht.