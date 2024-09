Darum entschied sich Reus gegen einen Bundesliga-Wechsel

IMAGO/Ringo Chiu

Marco Reus hat bis Ende 2026 in Los Angeles unterschrieben

Nach zwölf Jahren im Verein endete in diesem Sommer die Zeit von Marco Reus bei Borussia Dortmund. Er verließ den BVB als absolute Klubikone, stand für seinen Herzensverein in über 400 Pflichtspielen auf dem Rasen. Nach der letzten Saison entschied er sich gegen einen Wechsel innerhalb der Bundesliga und veränderte sich stattdessen in Richtung USA und Major League Soccer.

Seine gesamte Profi-Karriere hatte Marco Reus in Deutschland verbracht, bestritt in der Bundesliga und 2. Bundesliga insgesamt 418 Partien für Rot-Weiß Ahlen, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Besonders seine zwölf Saisons beim BVB sorgten für eine riesige Verbundenheit zwischen dem gebürtigen Dortmunder und den Westfalen. Reus gab im Gespräch mit der "Sport Bild" zu, dass auch das ein wichtiger Grund war, nicht innerhalb der Bundesliga den Verein zu wechseln.

"Es passt nicht zu meinem Wesen, plötzlich für einen anderen Klub in der Bundesliga aufzulaufen – und dann auch noch gegen den BVB spielen zu müssen", räumte der Offensivmann ein, Schwierigkeiten bei dem Gedanken gehabt zu haben, im deutschen Fußball-Oberhaus gegen die Schwarz-Gelben antreten zu müssen. Angebote aus der Bundesliga hätte es zwar gegeben. "Aber ich habe es sofort abgeblockt, weil ich es einfach nicht wollte", führte der Ex-Nationalspieler dazu aus.

Reus will mit LA Galaxy Titel gewinnen

"Und zum anderen war es nun meine wohl letzte Chance, einen großen Schritt zu gehen und ein solches Abenteuer zu erleben", klärte Reus über den zweiten Grund auf, in das Abenteuer Los Angeles Galaxy und MLS zu starten.

Auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien wäre für die weltweit bekannte BVB-Legende möglich gewesen, wie Reus gegenüber dem Fachmagazin bestätigte: "Ja, absolut. Ich habe mich sehr intensiv über das Land informiert, das war ein längerer Prozess. Die Aufgabe in den USA hat mich dann aber mehr gepackt."

In Los Angeles hat der Routinier nun zunächst bis Ende 2026 unterschrieben und strebt mit LA Galaxy den Titel in der MLS an.