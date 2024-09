Kehrt Fährmann jetzt nie wieder zum FC Schalke zurück?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Ralf Fährmann vom FC Schalke 04 verletzte sich zuletzt schwer am Knie

Als wäre seine sportliche Situation nicht schon festgefahren genug, setzte es für Ralf Fährmann beim FC Schalke 04 nun den nächsten bitteren Tiefschlag: Im Training mit der U23-Mannschaft verletzte sich der Routinier schwer am Knie, fällt mit einem Außenbandriss monatelang aus. Mittlerweile ist sogar denkbar, dass Fährmann nie wieder für die Königsblauen auf dem Rasen stehen wird.

Fährmann ist beim FC Schalke 04 seit Monaten ohnehin nur noch geduldet. Cheftrainer Karel Geraerts hat ihn bei den Profis aussortiert - ohne Chance auf eine Kehrtwende.

In der U23 des Klubs, die in der viertklassigen Regionalliga West an den Start geht, durfte der 35-Jährige bis zuletzt zwar mit trainieren. Aussichten auf Einsatzzeiten in einem Pflichtspiel gab es aber auch hier keine.

Nachdem sich Fährmann jetzt auch noch seine schwere Knieverletzung zuzog, könnte sich das Thema FC Schalke 04 für ihn schon bald endgültig erledigt haben. Gespräche über eine vorzeitige Auslösung seines bis Sommer 2025 laufenden Vertrags wurden schon einmal geführt - bis dato noch ohne Einigung.

Ralf Fährmann spielte im Januar zuletzt für den FC Schalke 04

Nun soll der Klub einen neuen Anlauf nehmen, das Arbeitsverhältnis mit dem Schlussmann, der für Schalke über 280 Pflichtspiele bestritt, vorzeitig zu beenden. Nach Angaben von "Sport Bild" war Fährmann selbst aus emotionalen Gründen bei diesen Gesprächen nicht anwesend.

Wie es sportlich dann noch einmal weitergehen könnte für den gebürtigen Chemnitzer, ist noch vollkommen offen. Ein Karriereende ist ebenso denkbar wie ein Wechsel ins Ausland oder zu einem anderen Zweitliga-Klub.

Im letzten Transfersommer soll es bereits mehrere Anfragen für Fährmann gegeben haben. Diese wurden laut der "Sport Bild" aber allesamt abgelehnt, Fährmann wollte lieber beim FC Schalke bleiben. Sein letztes Pflichtspiel für die Knappen bestritt er übrigens im Januar.