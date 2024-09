Basler plaudert brisante Klose-Details aus

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Miroslav Klose steht beim 1. FC Nürnberg bereits früh unter Druck

Den Saisonstart mit dem 1. FC Nürnberg hatte sich Miroslav Klose sicherlich anders vorgestellt. Nach den ersten vier Spieltagen steht der ehemalige Stürmer des FC Bayern bereits gehörig unter Druck. In seinem Podcast hat Ex-Nationalspieler Mario Basler nun verraten, dass bereits über ein Aus des Weltmeisters von 2014 spekuliert wird.

"Am Wochenende wurde gemunkelt, wie lange Miroslav Klose noch Trainer in Nürnberg sein wird. 13. Tabellenplatz, vier Spiele, erst vier Punkte erst. 0:4 zu Hause gegen Magdeburg. In zwei Wochen geht es nach Ulm, die haben auch in Paderborn gerade einen Punkt geholt. Es muss dann nach vorne gehen, sonst könnte es da auch ein bisschen ein Problem geben", erklärte er bei "Basler ballert".

Den Nürnberger Cheftrainer kennt der 55-Jährige noch aus gemeinsamen Tagen beim 1. FC Kaiserslautern. Dem ehemaligen Weltklasse-Mittelstürmer hatte Basler eigentlich gar keine Trainer-Karriere zugetraut. "Ich habe gedacht, dass er überhaupt keinen Trainer macht. Ich konnte mir nie vorstellen, dass Miroslav so vor einer Mannschaft steht und mit einer Mannschaft redet", so der 55-Jährige weiter.

Miroslav Klose hat beim 1. FC Nürnberg "eine ganz gute Mannschaft"

An den Fähigkeiten seines ehemaligen Mitspielers äußerte der 30-fache Nationalspieler erste Zweifel. "Wenn du mal guter Fußballer warst, musst du nicht unbedingt ein guter Trainer sein", so Basler, der ergänzte, dass der schlechte Saisonstart des Clubs durchaus überraschend sei, da die Franken eine "ganz gute Mannschaft haben".

Bereits bei seiner ersten Trainer-Station im Profifußball beim SCR Altach in Österreich scheiterte Klose. Das habe auch mit den Eigenarten des 46-Jährigen, glaubt Basler. "Auch wenn sie absteigen würden, würde er weiter sein System spielen. Ich hoffe nur, dass er mehrere Systeme und nicht nur sein eigenes spielen kann. Das wird nicht einfach für ihn in Nürnberg", stellt er klar.

Von seinem Ex-Verein habe er gehört, dass "Klose seinen eigenen Kopf hat, er hört auf keinen, er spielt sein System."