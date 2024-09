Wilde Spekulationen um Kimmich und Musiala

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Jamal Musiala (l.) und Joshua Kimmich (m.) zählen beim FC Bayern zum Stammpersonal

Kaum ist die Transferperiode vorbei, da kursieren schon wieder Spekulationen darüber, was 2025 passieren könnte. Manchester City soll sich weiterhin mit zwei Stars des FC Bayern befassen, wie es ein einem jüngsten Gerücht heißt.

Laut dem Portal "givemesport.com" will Manchester City während der restlichen Saison Joshua Kimmich sowie Jamal Musiala beobachten, für den Fall, dass sich im nächsten Sommer ein "Doppel-Deal" ergeben könnte. Die Sky Blues wurden bereits in der Vergangenheit mit den beiden Spielern des FC Bayern in Verbindung gebracht, konkret wurde es nicht.

Kimmich ist bis zum Saisonende an den deutschen Rekordmeister gebunden. Musialas Arbeitspapier an der Säbener Straße ist bis 2026 gültig.

"givemesport.com" will erfahren haben, dass eine potenzielle Verpflichtung von Kimmich bei Manchester City als "die realistischere" angesehen wird. Ob der 29-Jährige über die laufende Spielzeit hinaus beim FC Bayern bleibt, ist nach wie vor offen.

FC Bayern dürfte kein Interesse an einem Musiala-Transfer haben

Ein möglicher Transfer-Vorstoß bei Musiala soll beim englischen Meister auch von der Zukunft von Kevin De Bruyne abhängen. Das Arbeitspapier des belgischen Mittelfeld-Routiniers läuft am Ende der Spielzeit aus. Der FC Bayern dürfte allerdings kein Interesse daran haben, Musiala zu verlieren, wie auch "givemesport.com" einordnet.

Manchester City gehörte aber bereits länger zu den "Bewunderern" des 21-Jährigen, so das britische Portal weiter.

Manchester City hatte sich in der abgelaufenen Transferperiode für seine Verhältnisse zurückgehalten. Der Klub um Star-Coach Pep Guardiola verpflichtete Savinho vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes. Zudem kehrte Ex-Kapitän Ilkay Gündogan nach nur einem Jahr beim FC Barcelona zurück.

Ob Kimmich und/oder Musiala im kommenden Sommer in Richtung Premier League wechseln könnten, dahinter steht aktuell noch ein dickes Fragezeichen.