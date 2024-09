Alles fix! Mats Hummels heuert in Italien an

IMAGO/Telenews

Ex-BVB-Star Mats Hummels spielt ab sofort in der Serie A

Die zahlreichen Gerüchte der letzten Wochen können in die Mottenkiste, die fußballerische Zukunft von Mats Hummels steht endlich fest. Am Mittwochabend vermeldete Serie-A-Klub AS Rom, was bereits den Tag über gemunkelt wurde: Der frühere BVB-Verteidiger hat in der italienischen Hauptstadt angeheuert.

Mats Hummels hat einen neuen Klub gefunden. Der Weltmeister von 2014, der nach seinem Abschied von Borussia Dortmund seit Anfang Juli ohne Verein war, trägt ab sofort das Trikot von AS Rom. Das gab der Europa-League-Teilnehmer am Mittwochabend bekannt.

"Hey Giallorosso-Fans, hier ist Mats, der neue Spieler. Ich freue mich sehr, für diesen Klub vor euch zu spielen und sehe euch im Stadion", sagte Hummels in einem vom Klub geteilten Video. Der Abwehrspieler trainierte bereits mit seiner neuen Mannschaft, war auf Fotos neben dem Ex-Leipziger Angeliño zu sehen. Eine Vertragslaufzeit nannte die Roma nicht, laut Transferexperte Fabrizio Romano soll es sich um eine Laufzeit über ein Jahr handeln. Er erhält die Rückennummer 15.

Fortan wird der Abwehrspieler, der in der letzten Saison noch das Champions-League-Finale mit dem BVB erreichte, also für die Roma in der Serie A verteidigen. Bei AS trainiert seit Anfang des Jahres Daniele de Rossi, der nach den von Defensivtaktik geprägten Jahren unter Ex-Coach José Mourinho mit frischem Offensivfußball für Aufbruchsstimmung rund um das Olimpico sorgte.

Ob Hummels sofort in die Startelf rutscht, muss noch abgewartet werden. Denn klein ist die Konkurrenz im Roma-Kader auf Hummels' Position im Abwehrzentrum nicht. Mit dem ehemaligen Frankfurter Evan Ndicka, Italiens Nationalspieler Gianluca Mancini und dem spanischen Neuzugang Mario Hermoso stehen weitere Top-Innenverteidiger parat.

Hummels wählt Rom mit Bedacht

Doch warum entschied sich Hummels, der in den letzten Wochen mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht wurde - darunter Vereine wie Brighton & Hove Albion aus der Premier League, RCD Mallorca und Real Sociedad aus La Liga oder AS-Konkurrent FC Bologna aus der Serie A - überhaupt für AS Rom?

Als Hauptgrund gilt - neben allen sportlichen Gedanken - die Nähe zu Hummels Sohn, der mit Ex-Frau Cathy in der bayerischen Landeshauptstadt lebt und dort in Kürze eingeschult wird.

Nur anderthalb Stunden beträgt die Flugzeit zwischen München und Rom. Dem Vernehmen nach ein Hauptfaktor für Hummels' Entscheidung.

Hummels folgt Rüdiger und Völler

Die Station beim Serie-A-Klub ist die erste Auslandsstation des 35-Jährigen, der zuvor in über 500 Spielen für den BVB und über 100 Spielen für den FC Bayern aktiv war und dabei sechsmal Deutscher Meister und dreimal DFB-Pokalsieger wurde.

Bei der AS Rom waren bereits einige prominente deutsche Profis aktiv, dazu zählen Nationalspieler Antonio Rüdiger und der jetzige DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Insgesamt ist Hummels laut Klubangaben der siebte Deutsche, der das Trikot des Vereins trägt