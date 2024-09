Bayern-Star fehlt überraschend auf Ballon-d'Or-Liste

IMAGO/Kieran Cleeves

Harry Kane (li.) darf sich Hoffnungen auf den Ballon d'Or machen

Am Mittwochabend wurde die Nominierungsliste für den Ballon d'Or veröffentlicht und diese hielt eine bittere Überraschung für einen Offensivmann des FC Bayern bereit: Denn Shootingstar Jamal Musiala fehlt unter den 30 besten Spielern, dafür ist sein Münchner Angriffskollege Harry Kane nominiert. Während Musiala also definitiv in die Röhre guckt, dürfen sich vier andere Deutsche Hoffnungen machen.

Es ist wieder soweit, am 28. Oktober wird der Ballon d'Or durch die zum französischen Medienkonzern Groupe Amaury gehörende Fachzeitschrift "France Football" vergeben. Seit diesem Jahr organisiert die UEFA die prestigeträchtige Auszeichnung mit. Erstmals seit 2003 sind weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi nominiert. Vor einem Jahr hatte Messi zum achten Mal die Trophäe gewonnen, was für viel Kritik gesorgt hatte

Damals waren aus deutscher Sicht "nur" Jamal Musiala und Ilkay Gündogan für den prestigeträchtigen Fußball-Award nominiert, in diesem Jahr sind es hingegen gleich vier deutsche Stars. Aber: DFB-Kicker Musiala ist trotz seiner guten Leistungen beim FC Bayern und einer insgesamt überzeugenden EM überraschend nicht unter den besten 30 Spielern der Shortlist zu finden.

Stattdessen darf sich Bayern-Angreifer Harry Kane Chancen auf den Ballon d'Or ausrechnen. Der letztjährige 95-Millionen-Euro-Zugang traf gleich 36 Mal in der Liga und acht Mal in der Champions League. Als bester Nachwuchsspieler könnte derweil Musiala- und Kane-Kollege Mathys Tel gewählt werden. Großer Favorit in dieser Wertung ist aber Spaniens erst 17 Jahre alter Europameister Lamine Yamal vom FC Barcelona.

Die bereits angesprochenen vier deutschen Stars sind der inzwischen zurückgetretene Ex-Nationalspieler Toni Kroos, Florian Wirtz von Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen, Antonio Rüdiger von Real Madrid und der frisch zu AS Rom gewechselte Mats Hummels, der aufgrund seiner zurückliegenden Leistungen im BVB-Trikot nominiert wurde.

Ballon d'Or: Wird Alonso Trainer des Jahres?

Bei der Auszeichnung zum Trainer des Jahres darf sich Erfolgscoach Xabi Alonso von Double-Gewinner Bayer Leverkusen Hoffnungen machen. Er tritt unter anderem gegen Champions-League-Sieger Carlo Ancelotti von Real Madrid, Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City und Spaniens Europameister Luis de la Fuente an.

Unter den besten Torhütern steht Gregor Kobel von Borussia Dortmund mit neun weiteren Keepern auf der Liste. Bei der Mannschaft des Jahres im Männer-Fußball wurden Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City und der FC Girona in der Vorauswahl berücksichtigt.

Bei den Frauen schafften es die deutschen Nationalspielerinnen Lea Schüller, Giulia Gwinn und Sjoeke Nüsken auf die Shortlist.

Ballon d'Or 2024 - Diese Teams sind nominiert:

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Real Madrid

Manchester City

FC Girona

Ballon d'Or 2024 - Diese Trainer sind nominiert:

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo)

Pep Guardiola (Manchester City)

Luis de la Fuente (Spanien)

Lionel Scaloni (Argentinien)

Ballon d'Or 2024 - Diese Spieler sind nominiert:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Hakan Calhanoglu (Inter Mailand)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Artem Dovbik (FC Girona, jetzt AS Rom)

Phil Foden (Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Manchester City)

Mats Hummels (BVB/jetzt AS Rom)

Harry Kane (FC Bayern)

Toni Kroos (Real Madrid, jetzt Karriereende)

Ademola Lookman (Atalanta Bergamo)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Lautaro Martinez (Inter Mailand)

Kylian Mbappé (PSG, jetzt Real Madrid)

Martin Ödegaard (FC Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig, jetzt FC Barcelona)

Cole Palmer (FC Chelsea)

Declan Rice (FC Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Bukayo Saka (FC Arsenal)

William Saliba (FC Arsenal)

Federico Valverde (Real Madrid)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Atletic Bilbao)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Ballon d'Or 2024 - Diese U21-Spieler sind nominiert:

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Arda Güler (Real Madrid)

Karim Konate (RB Salzburg)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Joao Neves (Paris St. Germain/Portugal)

Savinho (Manchester City)

Mathys Tel (FC Bayern)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Ballon d'Or 2024 - Diese Keeper sind nominiert: