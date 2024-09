FC Bayern reagiert auf Nichtberücksichtigung von Musiala

IMAGO/Markus Ulmer

Jamal Musiala wechselte 2019 vom FC Chelsea zum FC Bayern

Jamal Musiala steht nicht auf der Nominierungsliste für den prestigeträchtigen Ballon d'Or. Beim FC Bayern sorgt dieser Umstand für Verwunderung, wie Sportvorstand Max Eberl deutlich machte.

"Ich gönne es jedem Spieler, der für den Ballon d'Or nominiert ist, allerdings sind wir beim FC Bayern sehr überrascht, dass Jamal Musiala auf dieser Liste fehlt", sagte Eberl gegenüber der "dpa" zur Nichtberücksichtigung von Musiala.

Der 21-Jährige sei "einer der herausragenden Spieler bei der Europameisterschaft" gewesen, "wurde dort in die Top-Elf gewählt und zählte zu den Torschützenkönigen des Turniers", erklärte der 50-Jährige seinen Standpunkt: "Zudem stand der FC Bayern auch dank der großartigen Leistungen von Jamal im Halbfinale der Champions League. Dass er nun nicht einmal zu den 30 besten Spielern der vergangenen Saison zählen soll, ist für uns völlig unverständlich."

FC Bayern "sehr stolz" auf Musialas Leistungen

Musiala sei in Augen des FC Bayern "einer der faszinierendsten Spieler im internationalen Fußball mit absolut außergewöhnlichen, einzigartigen Fähigkeiten", so Eberl, der ergänzte: "Wir sind sehr stolz, was er für den FC Bayern und auch in der Nationalelf leistet."

Musiala hatte in der vergangenen Pflichtspielsaison in 38 Einsätzen zwölf Tore für den deutschen Rekordmeister erzielt.

Bei der Heim-Europameisterschaft wurde der offensive Mittelfeldmann mit drei Treffern gemeinsam mit Harry Kane (England), Dani Olmo (Spanien), Ivan Schranz (Slowakei), Cody Gakpo (Niederlande) und Georges Mikautadze (Georgien) Torschützenkönig des Turniers.

Der Ballon d'Or wird am 28. Oktober von der französischen Fachzeitschrift "France Football" sowie der UEFA verliehen. Insgesamt 30 Spieler stehen auf der Kandidatenliste, darunter Toni Kroos (Karriereende), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Mats Hummels (AS Rom). Erstmals seit 2003 stehen weder Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) noch Vorjahressieger Lionel Messi (Inter Miami) zur Wahl.

Ballon d'Or 2024 - Diese Spieler sind nominiert: