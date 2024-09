33-jähriger Eintracht-Coach stirbt bei Auto-Unfall

IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Eintracht Frankfurt trauert um seinen U19-Coach Helge Rasche.

Wie die Hessen am Freitag mittteilten, starb der erst 33 Jahre alte Fußballlehrer bei einem Verkehrsunfall. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen", hieß es in dem Statement.

Der Polizei zufolge war Rasche mit seinem Auto auf der Kreisstraße 174 bei Rodgau im Landkreis Offenbach aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Weitere Insassen waren nicht in dem Wagen, hieß es. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären, das totalbeschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei bat zudem dringend um Hinweise von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Rasche war 2020 von Halleschen FC in den Trainerstab von Eintracht Frankfurt gewechselt und hatte dort seitdem verschiedene Posten als Chefcoach durchlaufen. 2022 übernahm er die U17 des Bundesligisten, im Frühjahr 2023 die U19.

Diese hatte unter seiner Regie am Samstag einen 1:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren gegen Energie Cottbus gefeiert.

"Es war ein verdienter Sieg. Dass das Spiel am Ende noch spannend wurde, lag nur an uns", sagte Rasche nach der Partie. "Mit den klaren Möglichkeiten, die wir hatten, müssen wir das Spiel eigentlich schon früher entscheiden. Wir hatten schon in der Halbzeit besprochen, dass der Gegner sonst nochmal herankommen kann, und wir weiter konsequent verteidigen müssen."

Alles Sportliche rückt nach Rasches tragischem Tod aber nun in den Hintergrund.

Eintracht Frankfurt: DFL und Co. drücken ihre Mitgefühl aus

Auch weit über Eintracht Frankfurt hinaus löste die Nachricht Bestürzung aus. "Ruhe in Frieden, Helge Rasche. Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen, Freunden und der gesamten Eintracht-Familie", schrieb die DFL auf X (vormals Twitter).

"Was für eine schreckliche Nachricht. Unser aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen, Freunden und der gesamten Eintracht-Familie!", hieß es in einem Post des FSV Mainz 05.

Mehrere weitere Klubs aus dem Profi- und Amateurfußball sowie zahlreiche Fans kondolierten ebenfalls in den sozialen Netzwerken.