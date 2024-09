Pavlovic spricht über Konkurrenzkampf beim FC Bayern

IMAGO/Markus Ulmer

Aleksandar Pavlovic spielt sich beim FC Bayern in der ersten Elf fest

Aleksandar Pavlovic war beim FC Bayern die Entdeckung der vergangenen Saison. Der deutsche Nationalspieler hat im Mittelfeld in Person von Sommer-Neuzugang Joao Palhinha einen neuen Konkurrenten bekommen. Für den Youngster aber kein Problem, wie dieser beteuert.

"Vielleicht spielen wir ja auch mal gemeinsam im Zentrum, auch das ist eine Möglichkeit", reagierte Pavlovic im Interview mit "ran.de" auf die Ankunft von Palhinha.

Der FC Bayern hatte den Portugiesen für die kolportierte Ablösesumme von rund 51 Millionen Euro vom FC Fulham losgeeist. Palhinha ist wie Pavlovic im defensiven Mittelfeld beheimatet.

"Ich weiß, was ich kann und wie hart ich täglich an mir arbeite. Konkurrenz auf höchstem Niveau gehört bei einem Verein wie dem FC Bayern dazu, das weiß jeder hier im Kader. Ich konzentriere mich auf mein Spiel", erklärte Pavlovic.

Pavlovic zuletzt in der Startelf des FC Bayern

Der 20-Jährige stand in den ersten drei Pflichtspielen jeweils in der Startelf von Bayern-Trainer Vincent Kompany.

"Wir kommen super miteinander aus", schwärmte Pavlovic vom Belgier: "Ich nehme ihn als sehr kommunikativ, motivierend, konzentriert und fokussiert wahr. Ein sehr offener und sympathischer Mensch, mit toller Präsenz und natürlicher Autorität, der seine Ansichten und Pläne sehr gut erklärt und uns seine Philosophie jeden Tag zeigt."

Der Sechser hatte in der letzten Saison unter Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel seinen großen Durchbruch beim FC Bayern gefeiert.

Er wolle "körperlich auf jeden Fall noch zulegen", verriet Pavlovic seine persönlichen Entwicklungsziele. "Daran arbeite ich schon seit einiger Zeit. Genau wie am Defensivverhalten. Da habe ich in den vergangenen Monaten aber auch schon einige Schritte in die richtige Richtung gemacht", führte der gebürtige Münchner aus.

Der Saisonstart ist gelungen, Pavlovic spielt beim FC Bayern nach wie vor eine wichtige Rolle.