Klopps BVB-Traum geht in Erfüllung

IMAGO/Stephan Schuetze/RHR-FOTO

BVB-Klassentreffen mit Jürgen Klopp

Jürgen Klopp kehrte am Samstag im Rahmen des BVB-Abschiedsspiels von Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski nach Dortmund zurück. Die Klubikone zeigte sich vom "Klassentreffen" begeistert.

"Das ist das, wovon ich vor Jahren immer geträumt habe, dass man sich irgendwann im Leben wieder trifft und dann einfach eine gute Zeit hat, alte Geschichten erzählen kann", sagte Klopp bei "Sky".

Das Abschiedsspiel von Piszczek und Blaszczykowski sei "eine wundervolle Gelegenheit" gewesen, nach Dortmund zurückzukehren.

Gemeinsam habe man "unglaubliche Momente auf dem Platz" erlebt. "Die beiden zusammen auf der rechten Seite, das war ein reiner Genuss. Sie waren ein wichtiger Baustein für alles, was wir da gemacht haben", schwärmte Klopp von den beiden BVB-Legenden.

Insgesamt 635 Pflichtspiele für den BVB

Piszczek (382) und Blaszczykowski (253) kommen zusammen auf 635 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben holten während dieser Zeit zweimal die deutsche Meisterschaft (2011, 2012) sowie den DFB-Pokal (2012). 2013 unterlag der BVB im Champions-League-Finale dem FC Bayern nur knapp mit (1:2).

"Wir haben gestern Abend auch gesagt: Hätten wir sie [die Mannschaft] zusammenhalten können, das ist alles hypothetisch, aber da hätten wir schon noch ein bisschen was reißen können. Aber das war jetzt halt nicht möglich, es war auch so schön genug", schwelgte Klopp in Erinnerungen.

Der 57-Jährige hatte Borussia Dortmund selbst 2015 verlassen, ehe er zwischen 2015 und 2024 noch eine erfolgreiche Ära beim FC Liverpool prägte. Klopp ist aktuell vereinslos.

Die BVB-Ikone hatte zuletzt stets betont, sich eine längere Auszeit gönnen zu wollen. Selbst eine künftige Rückkehr auf die Trainerbank ließ Klopp offen. Beim Abschiedsspiel von Piszczek und Blaszczykowski stand Klopp aber natürlich gerne noch einmal an der Seitenlinie.