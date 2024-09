Hummels düst mit Elektroroller zum BVB-Abschiedsspiel

IMAGO/Revierfoto

Mats Hummels war beim BVB-Spektakel dabei

Zur Verabschiedung seiner ehemaligen BVB-Teamkollegen reiste Mats Hummels zuerst mit dem Flugzeug an - und dann mit einem Elektroroller.

Auf der Plattform X veröffentlichte Borussia Dortmund am Samstag ein Video, das Hummels vor dem Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek beim Fahren auf einem Roller durch die Stadionkatakomben zeigt. "Es war Stau, wie immer am Spieltag", sagte Hummels im Interview von Sky über seine ungewöhnliche Anreise.

"Ich habe heute Morgen noch in Rom trainiert und bin dann direkt mit dem Flieger gekommen. Dann war Stau auf der B1 und ich hätte es nicht mehr pünktlich geschafft. So konnte ich die Ansage von Kloppo noch mitkriegen und mich anständig warm machen", sagte der Neuzugang der AS Rom.

Am Rande des Abschiedsspiels für Blaszczykowski und Piszczek wurde auch der 35-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen war, offiziell vom BVB verabschiedet. Neben Hummels waren zahlreiche Ex-BVB-Profis gekommen, ebenso wie der frühere Coach Jürgen Klopp.