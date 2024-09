Musiala-Zukunft beim FC Bayern: Großes Angebot wartet schon

IMAGO/Markus Ulmer

Jamal Musiala hat beim FC Bayern noch bis 2026 Vertrag

Jamal Musiala hat zwar in diesem Jahr überraschend keine Chance auf den Ballon d'Or, dafür kann sich der Offensivmann des FC Bayern seinen nächsten Klub theoretisch frei aussuchen. So ziemlich jeder Top-Verein wurde in letzter Zeit rund um den Shootingstar genannt. Vorerst aber läuft das Arbeitspapier in München noch rund zwei Jahre, doch das soll sich auf Wunsch der FCB-Bosse schnell ändern.

Als Jamal Musiala das letzte Mal seinen Vertrag beim FC Bayern verlängerte, zeigte das Kalenderblatt den 5. März 2021. Schon damals hatte der offensive Mittelfeldspieler angedeutet, welch großes Potenzial in ihm steckt. Dreieinhalb Jahre später ist Musiala endgültig zur Riege der Top-Stars beim deutschen Rekordmeister aufgestiegen. Zudem verzaubert der erst 21-Jährige auch die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Kein Wunder, dass die Verantwortlichen des FC Bayern seit Längerem bemüht sind, den Vertrag von Musiala über den Sommer 2026 hinaus zu verlängern. Sportvorstand Max Eberl sagte zuletzt in "Sport Bild", eine Verlängerung mit Musiala sei "ein großes Ziel, eine andere Option kann es für uns nicht geben".

Im Frühjahr hatten englische Medien noch berichtet, der 21-Jährige habe ein Angebot der Münchner zur Verlängerung abgelehnt. Der Wahrheitsgehalt war nicht überprüfbar. Vieles deutete aber auf einen Schnellschuss des britischen Boulevards hin. "Bild" hingegen schrieb im Sommer von "ersten Treffen" zwischen der Musiala-Seite und den FCB-Bossen.

Ganz aktuell vermeldet der Transferexperte Fabrizio Romano in seiner Kolumne bei "caughtoffside", dass die Münchner seit Monaten pushen, um mit dem Offensivmann zu verlängern. Zeitnah werde der FC Bayern erneut mit einem "großen Angebot" darauf drängen, den Shootingstar langfristig an den Klub zu binden.

FC Bayern: Musiala hält sich bedeckt

Musiala stehe bei allen europäischen Spitzenklubs auf der Liste, heißt es weiter. Ob diese Ernst machen beim Bayern-Profi, hänge aber davon ab, was in den Gesprächen mit dem deutschen Rekordmeister passiere. Eberl und Co. dürften damit mächtig unter Druck stehen. Überzeugt werden soll der Youngster wohl vor allem auch mit finanzieller Wertschätzung. Laut "Bild" soll sein Gehalt mächtig nach oben geschraubt und er einer der Top-Verdiener werden.

Musiala selbst hatte kürzlich in einem Interview konkrete Aussage zur langfristigen Zukunft vermieden.

"Ich bin sehr glücklich beim FC Bayern und konzentriere mich voll auf unsere Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte Musiala gegenüber der "Welt am Sonntag" nur.

Er denke nicht wirklich darüber nach, wo er in fünf Jahren spielen werde. In der Welt des Fußballs könnten sich "die Dinge immer schnell ändern", so Musiala weiter.