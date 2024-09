Eintracht-Legende bewertet jüngste Götze-Auftritte

IMAGO/Jürgen Kessler

Mario Götze soll wieder Leistungsträger bei der Eintracht sein

In seiner dritten Saison bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will Mario Götze wieder zu seiner absoluten Top-Form zurückfinden, die ihm vor zwei Jahren sogar das Comeback in der Nationalmannschaft beschert hatte. Bis dato kam ihm dabei eine taktische Veränderung bei der SGE zugute.

Zuletzt wurde der 32-Jährige nämlich wieder deutlich offensiver von seinem Cheftrainer Dino Toppmöller aufgestellt als noch in der Spielzeit 2023/2024, als er zum Teil auf der Sechser-Position im zentralen Mittelfeld eingesetzt wurde.

Beim wichtigen 3:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim durfte Götze dann wieder in vorderer Linie ran, gehörte im 3-4-3-System der Eintracht gemeinsam mit Hugo Ekitike und Omar Marmoush zum Offensiv-Trio der Hessen.

Götze überzeugte in dieser Partie mit viel Kreativität und Spielfreude, lieferte beim Tor zum 3:1 durch Omar Marmoush eine starke Vorlage.

Gut möglich, dass das Modell mit dem Weltmeister-Helden von 2014 auf der offensiven Halb-Position auch für die kommenden Bundesliga-Aufgaben im September gegen den VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und Holstein Kiel wieder gewählt wird.

Götze spielte bislang 64 Mal für die Eintracht in der Bundesliga

"Ich sehe Mario lieber in der offensiveren Rolle, so wie gegen Hoffenheim. Da ist er besser im Spiel, kann unsere Stürmer stärker unterstützen und Bälle in die Tiefe spielen", meinte auch Eintracht-Legende Uwe Bein gegenüber dem "kicker".

Der Ex-Weltmeister, der selbst als kreativer Mittelfeldspieler jahrelang die Fäden im Frankfurter Spiel zog, fügte hinzu: "Den Pass auf Marmoush vor dem 3:1 kann er nicht spielen, wenn er an der Mittellinie steht. Letztlich entscheidet der Trainer von Spiel zu Spiel, wo er ihn hinstellt."

Seit seinem Wechsel von der PSV Eindhoven zu den Adlerträgern bestritt Mario Götze bislang insgesamt 64 Bundesliga-Partien für die Eintracht, in denen er sechs Treffer erzielte.