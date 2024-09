Uth droht bitteres Szenario beim 1. FC Köln

IMAGO/Sebastian Bach

Mark Uth fehlt bereits seit Wochen mit einer Adduktorenverletzung

Fünf Einsatzminuten stehen für Mark Uth bis dato für den 1. FC Köln in der laufenden Saison zu Buche. Im Zweitliga-Spiel gegen Elversberg (2:2) zog er sich erneut eine Adduktoren-Verletzung zu und ist seit dem zum Zuschauen verdammt. Die Zweifel, ob Uth überhaupt noch einmal dauerhaft zu den Effzeh-Profis zurückkehren wird, werden immer größer.

Ein Monat ist seit dem Fünf-Minuten-Einsatz des mittlerweile 33-Jährigen in Elversberg schon wieder vergangen. Noch immer ist Mark Uth nicht ins Mannschaftstraining der Domstädter zurückgekehrt. Wann das sein wird, ist noch immer offen.

"Mark trainiert individuell. Er hat den Comeback-Plan und den Test einfach nicht bestanden. Das sind Themen, an denen wir arbeiten. Es ist nicht so einfach, ihn ins Mannschaftstraining zurückzubringen", wurde Cheftrainer Gerhard Struber dazu in der "Bild" zitiert. Laut der Zeitung werden die Stimmen rund um das Geißbockheim immer lauter, die gar nicht mehr an eine dauerhafte Uth-Rückkehr in den Profi-Kader glauben.

Die Leidenszeit für den gebürtigen Kölner setzt sich damit immer weiter fort. Immer wieder klagte der Offensivmann in den vergangenen Monaten über Adduktorenprobleme, hinzu kommen noch Schambein-Operationen sowie eine Knieverletzung.

Uth hat noch Vertrag beim 1. FC Köln bis Saisonende

Vertraglich ist der einmalige deutsche A-Nationalspieler noch bis zum Saisonende an den 1. FC Köln gebunden, versicherte in den vergangenen Wochen immer wieder, alles für sein Comeback in der 2. Bundesliga zu tun. Sollte sich zeitnah keine Verbesserung seiner Adduktorenprobleme abzeichnen, könnte der Abstand zum Profi-Team aber immer größer werden.

Schon in der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte der Kölner Pechvogel lediglich drei Meisterschaftsspiele von Beginn an bestreiten können. Sein letztes Liga-Tor für den Effzeh liegt bereits zweieinhalb Jahre zurück.