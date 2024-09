Spannende These zur Zukunft von Müller

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller debütierte 2008 für den FC Bayern

Thomas Müller ist beim FC Bayern stark in die neue Saison gestartet. Lothar Matthäus glaubt an weitere überzeugende Auftritte des Ex-Nationalspielers - und an eine erneute Vertragsverlängerung an der Säbener Straße.

"Ich bin auf Müller gespannt", zitiert der "kicker" den Weltmeister von 1990 von einer Veranstaltung von "Interwetten". "Er wird eine Riesensaison bei Bayern spielen. Du merkst, er ist wieder frisch da. Auch vom Kopf her", prognostizierte Matthäus.

Müller hat in der neuen Saison keine Anlaufzeit benötigt. Der 34-Jährige glänzte beim 4:0 im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm mit einem Doppelpack sowie einer Vorlage. Im vergangenen Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg erzielte der Offensivmann den 2:0-Endstand und stieg mit seinem 710. Einsatz gleichzeitig zum alleinigen Rekordspieler des FC Bayern auf.

Wie viele Auftritte für die Münchner noch dazukommen, ist ungewiss. Müller ist nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden. "Ich bin überzeugt, dass sein Vertrag über 2025 hinaus gehen wird. Müller ist phänomenal", rechnet Matthäus mit einer erneuten Verlängerung an der Säbener Straße.

Bleibt Thomas Müller dem FC Bayern erhalten?

Der "Raumdeuter" selbst hatte seine sportliche Zukunft über den Sommer 2025 hinaus zuletzt offengelassen. "Der Fußball ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Deshalb versuche ich, so lange wie ich kann weiterzumachen", erklärte Müller in einem Video, welches "Sky" Anfang August veröffentlichte.

Matthäus kann sich den Weltmeister von 2014 anschließend in einer Funktionärsrolle beim FC Bayern vorstellen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler stimmte unlängst ähnliche Töne an. "Thomas kann ich mir überall, ob bei einem Verband oder im Verein, sehr gut in verantwortlicher Rolle vorstellen. Er hat den Intellekt und die Empathie, um so eine Aufgabe zu erfüllen", sagte der 64-Jährige bei "Bild".