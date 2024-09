Droht dem BVB ein noch längerer Couto-Ausfall?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Yan Couto konnte zuletzt nicht am BVB-Mannschaftstraining teilnehmen

Er sollte als Soforthilfe für die rechte Abwehrseite kommen, galt bei Borussia Dortmund fast schon als gesetzt. Doch auf mehr als einen Kurz-Einsatz im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck (4:0) hat es Yan Couto beim BVB bis dato noch nicht gebracht. Auch für den kommenden Freitag wird es wohl sehr eng werden.

Nachdem der Leihspieler von Manchester City beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) zumindest noch im Spieltagskader des BVB stand, fehlte er am zweiten Spieltag beim 0:0-Remis in Bremen komplett. Grund dafür war eine "kleine Verletzung", wie Cheftrainer Nuri Sahin sagte.

Eigentlich sahen die Pläne der Dortmunder vor, dass Couto nach der Länderspielpause wieder vollständig ins Mannschaftstraining einsteigt. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" scheint genau das allerdings immer unwahrscheinlicher zu werden.

Als die Dortmunder Profis, die sich derzeit nicht bei den Nationalmannschaften befinden, am Montag das Teamtraining aufnahmen und in die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenführer 1. FC Heidenheim am kommenden Freitag (ab 20:30 Uhr) starteten, war Yan Couto nicht mit dabei.

BVB hat bei Couto noch Hoffnung für das Heidenheim-Spiel

Der 22-Jährige trainierte erneut individuell, soll mit Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben in der Bundesliga und Champions League sehr behutsam herangeführt und aufgebaut werden.

Wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt, bestehe bei Couto noch Hoffnung, dass es für den kommenden Freitag gegen Heidenheim reichen könnte, zumindest für eine Kader-Nominierung.

Dennoch ist bereits jetzt klar, dass sich der Brasilianer seinen Start bei Borussia Dortmund anders vorgestellt haben dürfte. Sein Leihvertrag bei den Schwarz-Gelben läuft über eine Saison, ehe er im Sommer 2025 nach England zu ManCity zurückkehren wird.