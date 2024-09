Bericht: HSV verlängert langfristig mit Top-Talent

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Fabio Baldé (r.) will sich beim HSV durchsetzen

Fabio Baldé gilt aktuell als eines der größten Offensiv-Talente des deutschen Fußballs. Der 19-Jährige debütierte in der laufenden Saison beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga und soll nun langfristig bei den Hansestädtern verlängern. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart ließ in der bisherigen Spielzeit keinen Zweifel daran, wie sehr er von dem Deutsch-Portugiesen überzeugt ist: In allen fünf Pflichtspielen in der zweiten Liga und im DFB-Pokal bekam Baldé seine Einsatzzeiten, markierte beim 7:1-Erfolg im Pokal beim SV Meppen sogar seinen ersten Treffer für die Rothosen.

Wie der renommierte Transferexperte Fabrizio Romano am Montag vermeldete, soll der Youngster schon in Kürze einen neuen Vertrag beim Hamburger SV unterzeichnen, der ihn langfristig an die Hansestädter bindet.

Laut dem Medienbericht hat Baldé einen Fünfjahresvertrag bis 2029 vorliegen. Der Flügelspieler, der schon seit der B-Jugend für den HSV aufläuft und gebürtiger Hamburger ist, soll zu einem der Gesichter der Zukunft des Klubs aufgebaut werden.

Baldé mit Startelf-Debüt in der 2. Liga gegen Preußen Münster

Letzte Detailfragen sollen nun kurzfristig mit seinem Berater Nochi Hamasor geklärt werden, anschließend könnte die Vertragsverlängerung schon offiziell verkündet werden.

Nachdem Baldé an den ersten drei Spieltagen in der 2. Bundesliga noch als Einwechselspieler von Cheftrainer Steffen Baumgart gebracht wurde, durfte er beim letzten Meisterschaftsspiel gegen Preußen Münster zum ersten Mal im heimischen Volksparkstadion von Beginn an ran.

Der Teenager zahlte das Vertrauen bereits nach wenigen Minuten zurück und lieferte in der sechsten Spielminute die Vorarbeit zur 1:0-Führung durch Torjäger Robert Glatzel. 73 Minuten lang durfte er auf der linken Seite wirbeln, ehe er durch Marco Richter ersetzt wurde.