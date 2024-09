FC Schalke 04 verkündet vermeintliche Neymar-Verpflichtung

IMAGO/FLORENT GOODEN

FC Schalke 04 holt Neymar - oder doch nicht?

Der FC Schalke 04 ist binnen einer Woche vermutlich zum zweiten Mal von einem Hacker-Angriff betroffen gewesen. Diesmal verkündete der Zweitligist einen vermeintlichen Transfer-Hammer: die Verpflichtung von Superstar Neymar.

"Neymar Jr X FC Schalke 04" war in einem Post der Königsblauen beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) zu lesen.

Dazu wurde der Beitrag eines anderen Kanals geteilt, bei dem es sich dem Anschein nach um ein Fake-Profil des brasilianischen Fußballers handelt. "Ich spiele jetzt offizielle zehn Spiele am Stück für Schalke", ist dort zu lesen. Zudem wird Werbung für eine Kryptowährung gemacht.

Während der Beitrag des gefälschten Neymar-Kanals weiter auf X zu finden ist, wurde der Schalker Post wenige Minuten später wieder gelöscht. Der Klub äußerte sich bislang nicht dazu.

Kurios: Schalke war vor wenigen Tagen bereits Opfer einer Cyber-Attacke geworden. "Sorry, Leute, jetzt hat es auch uns erwischt. Jetzt sollte unser Account wieder normal laufen", schrieb der Verein bei X und nutzte dazu den Hashtag #Hacker.

Zuvor war in diesem Fall über den Schalker X-Account ebenfalls Werbung für eine Kryptowährung geteilt worden. In einem Beitrag hieß es: "Wir haben große Neuigkeiten für die Krypto-Welt! Was haltet ihr davon? Schaut euch unseren nächsten Tweet an!".

Anschließend präsentierte der Klub eine vermeintlich neue Partnerschaft aus diesem Bereich. Die Einträge waren kurze Zeit später aber wieder gelöscht.

FC Schalke 04: Hauptsponsor ebenfalls im Krypto-Geschäft aktiv

Schalkes neuer Hauptsponsor, die Sun AG, ist ebenfalls im Geschäft mit Kryptowährung aktiv. Wer das von dem Schweizer Unternehmen angebotene Produkt Minimeal, eine Art Keks, der Mahlzeiten ersetzen soll, erwirbt, sammelt damit so genannte Sun Points.

Für diese wiederum kann im Tausch eine Kryptowährung erworben werden. Dem Hersteller zufolge winkt die Chance auf große Renditen.

An diesem Geschäftsmodell regte sich Kritik. "Die Gier und die Unwissenheit der Leute wird ausgenutzt. Das Ganze dreht sich eigentlich um die Kryptowährung, die die Menschen mit der Aussicht auf schnellen Reichtum anlocken soll", sagte Krypto-Experte Martin Calladine im Juli der "Sportschau". "Das Essen ist meiner Ansicht nach nur ein Vehikel, um den Menschen echtes Geld aus der Tasche zu ziehen. Jeder, der auf diesem Umweg in die Währung investiert, wird meiner Meinung nach seine gesamte Investition verlieren."

Schalke trat den Bedenken entgegen. "Im aktuellen Hauptsponsoringvertrag ist festgelegt, dass die Sun AG ihr Produkt Sun Minimeal bewirbt. Darauf fokussiert sich die Partnerschaft. Um das Produkt zu erwerben, sind keine Punkte oder Coins notwendig", hieß es in einem Statement.