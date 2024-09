Matthäus erwartet Bayer-"Reaktion"

IMAGO/Laci Perenyi

Bayer Leverkusen muss die erste Bundesliga-Niederlage seit Mai 2023 verkraften

Die Serie der "Unbesiegbaren" ist gerissen. Nach dem 2:3 gegen RB Leipzig muss Bayer Leverkusen mit dem inzwischen ungewohnten Gefühl einer Niederlage umgehen. RTL-Experte Lothar Matthäus sieht das Team gut gerüstet und erwartet eine "Reaktion".

Über ein Jahr hatte es gedauert. Nach der Niederlage gegen den VfL Bochum im Mai 2023 blieb Bayer Leverkusen in der Bundesliga fortan eine gesamte Saison ungeschlagen, startete auch in die neue Spielzeit mit einem engen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Am 2. Spieltag beendete RB Leipzig die Leverkusen-Serie aber brutal. Trotz 2:0-Führung musste sich die Werkself den Gästen am Ende 2:3 geschlagen geben.

Wie geht die Mannschaft mit dieser ungewohnten Situation um?

"Sie zeigen eine Reaktion", kündigte RTL-Experte Lothar Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de an. Der Weltmeister von 1990 lobte den Auftritt des Doublesiegers gegen Leipzig trotz der Pleite. "Es war optisch eine Niederlage, gefühlt hatten sie mindestens einen Punkt verdient. Vielleicht sogar einen Sieg aufgrund der großen Überlegenheit."

Matthäus: Alonso findet immer die richtigen Worte

Der DFB-Rekordspieler ist sich sicher: "Das wirft sie nicht aus der Bahn. Sie wissen, was sie können. Sie haben großes Potenzial."

Mit Xabi Alonso habe das Team zudem einen Trainer, "der immer die richtigen Worte findet."

Klar sei, dass sich Bayer Leverkusen in einer anderen Situation als der Vorsaison befinde. "Man wird jetzt gejagt. Sie sind Meister, Pokalsieger, waren im Europa-League-Endspiel. Da ist selbst von ihrer Seite ein bisschen Druck da. Sie wissen, dass sie als Meisterschaft-Mitfavorit gehandelt werden. Das wollen sie natürlich beweisen", sagte Matthäus.

Nun kommen zusätzlich noch die Aufgaben in der Champions League hinzu. "Jetzt ist es wichtig, wie die Mannschaft die Geschichte des letzten Jahres wegsteckt. Sie müssen weiterhin Gas geben", sagte der 63-Jährige weiter und betonte, dass die Werkself das aber auch schon gegen Leipzig getan hätte. Allein das Ergebnis passte nicht.

"Ihnen war nichts vorzuwerfen, außer dass sie vielleicht hinten das ein oder andre Mal nicht so konsequent gespielt haben wie in der letzten Saison. Im Großen und Ganzen haben sie ein gutes Spiel gemacht. Und es kommt auf die Art und Weise an - die hat mich trotzdem überzeugt", so Matthäus.

Spiel eins nach der ersten Niederlage seit einer gefühlten Ewigkeit steigt am Samstag bei der TSG Hoffenheim.